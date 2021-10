¿Estás teniendo problemas para jugar en línea a tu juego favorito, o bien al momento de ingresar a un sitio web en concreto? No llames a tu proveedor de Internet, millones de webs y múltiples servicios están caídos en Europa.

Si te preguntas, ¿qué demonios está pasando? Pues la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla de contestar: la compañía francesa OVH, proveedora de servidores y servicios en la nube, está teniendo graves problemas en sus datacenters.

No hace falta buscar teorías conspirativas para saber qué es lo que está pasando, pues OVH ha dicho desde su cuenta de Twitter que está atravesando dificultades.

Según lo informado por la compañía francesa, se estaban llevando a cabo labores de mantenimiento, por lo que varios juegos, servicios y sitios webs iban a estar «caídos» durante varias horas.

Network and racks:: VIN/DC: We will do a maintenance on our routers on VIN DC to improve our routing.

Maintenance is planned for 13/Oct/21 9:00 AM to 10:30 AM ( UTC+2). No impact expected, device will be isolated before the change. https://t.co/n9NjpGICrU #ovh

— OVH Status Feed (@ovh_status) October 13, 2021