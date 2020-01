Project Xehanort, la nueva entrega de Kingdom Hearts para móviles

Si te gustan los juegos de rol, entonces puede que Kingdom Hearts sea de tu agrado. Sin duda alguna, esta saga que nació de una colaboración entre Square Enix y Disney Interactive Studios tiene muchísimos seguidores en todo el planeta. Y en esta oportunidad, hablaremos de Project Xenahort, la nueva entrega de Kingdom Hearts para móviles.

Recién acaba de llegar Kingdom Hearts III Re: Mind a la PlayStation 4 para ampliar la experiencia del juego base y Square Enix también anunció que estaba preparando un nuevo título. Se sabía que la empresa trabajaba en nuevas entregas para esta popular saga de rol, pero pocos imaginaban que estaría destinada a dispositivos móviles.

Welcome to the official Twitter page for "Project Xehanort", an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!

Read about our "Guess the Name" Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN

— Project Xehanort (@projectxehanort) January 23, 2020