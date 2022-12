Aunque conocer tu contenido, horarios de publicación y público meta es importante para ser exitoso en redes sociales, también es cierto que no tienes el control absoluto. Seguramente te ha sucedido: tienes una publicación que crees que se volverá viral y termina con un alcance patético.

En ocasiones no es tu culpa, sino del algoritmo de Instagram y demás redes sociales que no terminan dándole la visibilidad esperada a tu publicación. Meta sabe que esto lleva frustrando a muchos creadores de contenido desde hace años y decidió echarles una mano. De ahora en adelante, Instagram te dirá si tu contenido no puede recomendarse y por qué no está teniendo casi alcance.

✅ Account Status Update ✅

We're expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers.

Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022