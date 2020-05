Desde que Estados Unidos sancionó a la marca, Huawei ha estado trabajando para independizarse de Google. Y es que, al no poder usar en sus móviles las apps de la gran G, a Huawei no le ha quedado otra opción que crear su propio ecosistema de apps y servicios para móviles. Y la verdad es que no le está yendo tan mal: ya tienen los HMS (la alternativa a los GMS), firmaron un acuerdo para usar los mapas de TomTom (en reemplazo de Google Maps), etc.

Así, poco a poco, aplicación por aplicación, Huawei ha ido creando sus propias alternativas a las apps de Google. Este año, la marca china pretende revolucionar la industria automotriz con su propia versión de Android Auto, conocida como HiCar, que va más allá de lo que conocemos de este tipo de apps. ¿Por qué? Pues porque no es una simple interfaz como Android Auto o Apple CarPlay, sino que es una app integrada al coche a nivel de API desarrollada en colaboración con los fabricantes de autos.

Así es HiCar, el Android Auto de Huawei que se lanzará este año

Al estar integrada al sistema del coche, HiCar te permitirá controlar con comandos de voz prácticamente cualquier función de tu coche. A saber, apagar o encender el aire acondicionado, bajar o subir las ventanas, controlar el sistema de infoentretenimiento e incluso activar las cerraduras del coche. Todo esto también se puede controlar con un smartphone que se sincronice con el coche a través de la app HiCar.

Por supuesto, para que esto sea posible, necesariamente Huawei debe trabajar de la mano con los fabricantes de coches. Afortunadamente, a muchos fabricantes les ha gustado la idea de HiCar, entre ellos Audi y la marca china BYD. Se espera que esta última sea la primera en lanzar un coche con HiCar.

Ahora, un reporte de Forbes asegura que Huawei ya ha llegado a un acuerdo con 30 compañías para llevar a HiCar a más de 120 modelos de coches diferentes. Pero lo que de verdad nos sorprende es que se prevé que HiCar debutará este mismo año en varios coches nuevos. Así que, en el futuro cercano, veremos muchos coches aún más inteligentes gracias a Huawei y su app HiCar.