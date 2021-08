Huawei acaba de poner a la venta su primer ordenador fuera de China. Se trata del Huawei MateStation S que es una torre compacta con procesador AMD Ryzen 5 4600G y gráfica integrada que incluye un monitor Full HD+ de 23,8 pulgadas. Este PC ya está a la venta en España, así que si te interesa acompáñanos a ver todas sus especificaciones.

Todas las características del Huawei MateStation S

Aunque su diseño compacto haga que parezca una consola Xbox y su nombre sea similar al de PlayStation, el Huawei MateStation S es un PC pensado para tareas de ofimática y de productividad en general. Es potente, pero no lo suficiente para correr juegos modernos de gran envergadura ya que no incluye una tarjeta gráfica dedicada. Aquí tienes todas sus especificaciones.

Características Huawei MateStation S Dimensiones y peso 293 x 93 x 315,5 mm. 4,2 kg. Monitor 23,8″ Full HD+ (1920 x 1080) con relación de aspecto 16:9, panel IPS, relación cuerpo-pantalla del 90%, cobertura del 72% de la gama NTSC y relación de contraste de 1000:1. Procesador AMD Ryzen 5 4600G con gráfica integrada AMD Radeon. RAM 8 GB DDR4. Almacenamiento SSD de 256 GB (NVMe M.2). Conectividad inalámbrica WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0. Puertos Frontales: conector de auriculares, USB-C 2.0 y USB-A 3.2 Gen2. Traseros: entrada de micrófono, salida de línea, entrada de línea, HDMI, VGA, dos USB-A 3.2 Gen1, dos USB-A 2.0 y serie. Potencia de salida nominal 300 W. Extras Soporta el teclado Huawei con lector de huellas. Sistema operativo Windows 10 Home. Lee también: Huawei Watch GT 2 Pro ya es oficial: el primer reloj de la marca con electrocardiograma

Un buen PC de oficina con un precio justo

El Huawei MateStation S usa un potente CPU Ryzen 5 4600G de AMD acompañado por 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB. Lastimosamente, no tiene una tarjeta gráfica dedicada, por lo que no es ideal para juegos. Además, por su tamaño compacto, no tiene pinta de que se le pueda instalar una gráfica. Sin embargo, para todo lo demás que no sea juegos o aplicaciones gráficas, es un PC muy rápido y potente.

Como un PC de oficina es estupendo, pues su diseño es muy elegante y ocupa poco espacio. Mide 29,3 x 9,3 x 31,5 cm y pesa solo 4,2 kg. Por si fuera poco, incluye un monitor de 23,8″ con resolución 1080p y tasa de refresco estándar (60 Hz). Y usa Windows 10 Home como sistema operativo, así que es perfecto para cualquier tipo de usuario.

El Huawei MateStation S también trae una gran cantidad y variedad de puertos: 5 puertos USB-A, un puerto USB-C, un jack de 3.5 mm para auriculares, un puerto Ethernet, un HDMI, entre otros. También tiene WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz, así como Bluetooth 5.0.

Por último, destacar que este PC es compatible con el nuevo teclado ultrafino de Huawei, el cual incluye un lector de huellas que se puede usar como botón de encendido. También soporta las funciones Huawei Share (para conectarse a un móvil y transferir o editar archivos desde el escritorio) y Colaboración Multipantalla (que te permite usar hasta 3 apps en simultáneo de tu móvil desde el PC).

Precio del Huawei MateStation S y disponibilidad

El Huawei MateStation S ya está a la venta en España y en toda Europa, prácticamente. Su precio es de 649 euros en la web oficial de Huawei y si lo compras antes del 31 de agosto te regalan el monitor de 23,8″. Eso sí, no sabemos si incluye el teclado.

En otras tiendas se comenzará a vender el 23 de agosto. En fin, coméntanos… ¿qué opinas del primer PC de Huawei que llega a Europa? ¿Te gustan las características y el precio?