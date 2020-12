Chrome OS tiene la fama de ser un sistema operativo ligero que puede darle una nueva vida a tu viejo portátil u ordenador. Sin embargo, hasta ahora, Google no ha desarrollado una herramienta que permita instalar Chrome OS en cualquier PC fácilmente. Aunque eso no quiere decir que no existan, pues terceros como Neverware se han encargado de crear versiones de Chrome OS que pueden ser instaladas en una amplia gama de portátiles.

En particular, la versión de Chrome OS de Neverware se llama CloudReady y curiosamente Google acaba de comprar esta empresa para quedarse con este software. ¿Con qué objetivo? Seguramente para hacer llegar Chrome OS a los viejos PC Windows o Mac de forma gratuita, ya que parece que la variante gratis de CloudReady (Home Edition) para usuarios seguirá disponible.

CloudReady ahora ofrecerá Chrome OS oficial con actualizaciones

Vale la pena mencionar que lo que permitía instalar CloudReady hasta ahora era una versión de Chromium OS (el mismo sistema operativo en que está basado Chrome OS) que es muy similar a Chrome OS, pero no igual. Sin embargo, tras la adquisición por parte de Google, Neverware ha anunciado que ahora ofrecerán “Chrome OS oficial” con actualizaciones y soporte de Google (al menos en algunas versiones). El objetivo será permitirte convertir tu PC (Windows, Mac o incluso Chromebook sin soporte) en un Chromebook con soporte oficial.

Eso sí, estos son planes para el futuro, pues ahora mismo Cloud Ready sigue ofreciendo lo mismo de siempre y su Chrome OS no soporta la Google Play Store. Así que, de momento, solo queda esperar a que Google y Neverware decidan cuándo lanzarán su Chrome OS para todos los PC viejos. No olvidemos que Google financió en 2017 el desarrollo de CloudReady, por lo que está claro que hay una muy buena relación entre ambas compañías.

Esperemos que todo esto llegue a buen puerto y pronto podamos ofrecerte un tutorial de cómo instalar Chrome OS oficial con CloudReady. Así que mantente atento a Androidphoria para enterarte de las últimas novedades al respecto. Por ahora, aquí te dejamos un artículo de cómo instalar Chrome OS en cualquier PC con FydeOS.

Fuente | SlashGear