Bien reza el dicho de que a tus enemigos debes tenerlos cerca y Meta perece que no será quien lo contradiga. Siguiendo los pasos de Instagram, Facebook acaba de abrirse un perfil en TikTok, uno de sus principales rivales. ¿Por qué lo hacen y qué esperan de ello?

El perfil de Facebook en TikTok ya tiene 20.000 seguidores (y subiendo)

Hoy en día es bastante común encontrar perfiles oficiales de redes sociales dentro de otras plataformas rivales. Por ejemplo, Twitter tiene su propia cuenta en Facebook y TikTok, así como esta última las tiene en Instagram y Twitter.

Meta también lo hace, y la prueba es que ahora Facebook tiene su propio perfil verificado dentro de TikTok. Es una cuenta prácticamente recién creada que todavía no tiene contenido publicado, pero ya cuenta con más de 20.000 seguidores.

¿La razón para hacer esto? En el caso particular de Facebook no lo sabemos, aunque con su biografía podemos imaginarlo. En su perfil podrás leer lo siguiente: «Creemos que las personas pueden hacer más juntas que solas». Además, encontrarás un enlace hacia la Play Store de Android para descargar la app.

¿A qué te invita este mensaje? Sencillo, a que descargues y conozcas otra plataforma social diferente. ¿Por qué este mensaje tan particular? Porque la mayoría de los tiktokers trabajan solos, mientras que Facebook es una red social más enfocada a las comunidades. Aparte, también hay una realidad: el público objetivo de TikTok es muy joven y muchos de ellos no tienen Facebook, entonces ¿por qué no invitarlos a tener ambos?

¿Qué publicará Facebook en su cuenta de TikTok? No lo sabemos, pero lo imaginamos

Más allá de la intención de Meta para captar nuevos usuarios, es normal que te preguntes: ¿qué podría publicar Facebook en su perfil de TikTok? Como todavía no hay nada, es un poco difícil saberlo. No obstante, con ver los perfiles de otras plataformas podemos imaginarlo:

Twitter publica capturas de pantalla de sus tweets mientras usan fondos animados y en ocasiones utilizan voces en off o personas para hablar sobre ellos. Su objetivo es promocionarse y dar a conocer las noticias más relevantes de su plataforma.

mientras usan fondos animados y en ocasiones utilizan voces en off o personas para hablar sobre ellos. Su objetivo es promocionarse y dar a conocer las noticias más relevantes de su plataforma. Instagram publica reels en TikTok para captar usuarios, así como consejos para usar esta y otras funcionalidades. Aparte, también informan sobre nuevas características. Una vez más, el objetivo es promocionarse.

¿Qué podría publicar Facebook? Probablemente, capturas de pantalla con novedades o vídeos estilo Reels con los colores de Facebook. La verdad, no lo sabemos, pero el objetivo sí está clarísimo: como las otras, promocionarse.