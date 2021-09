HBO ha revelado todos los estrenos que llegarán a su plataforma en este mes de septiembre. Como siempre, estrenarán películas y series que podrían ser de tu agrado o no. Para despejar la duda, vamos a hacer un repaso de todo lo nuevo que llega a HBO. Si eres suscriptor del servicio, no debes perdértelo. ¿Estás listo? Vamos allá…

Las 45 películas que HBO estrena en septiembre de 2021

Empezamos con el plato fuerte de HBO que son las películas. En este mes, la plataforma añadirá 45 nuevos largometrajes, entre los que destacan las 4 películas de Misión Imposible, la trilogía de Hombres de Negro, las notables Kill Bill Vol 1 y 2, el clásico American Beauty y muchas pelis de Resident Evil. También hay espacio para la comedia con todas las películas de Resacón en las Vegas.

Los amantes del cine de autor también estarán agradecidos con la incorporación de 6 películas del genial Ingmar Bergman. Pero en términos de películas recientes, quizás el estreno más importante es Joker: la película del villano de Batman con una actuación soberbia de Joaquin Phoenix que le hizo merecedor de un Óscar en 2019. Aquí te dejamos la lista completa de estrenos:

Misión imposible : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Misión imposible II : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Misión imposible III : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Misión Imposible – Protocolo fantasma : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Misión Imposible – Nación secreta : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Top Gun : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. El show de Truman : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. La Llegada : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Confesiones de una mente peligrosa : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Extinction : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Men in Black : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Men in Black 2 : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Men in Black 3 : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Animales Fantásticos – Los crímenes de Grindelwald : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Ghost : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Cazafantasmas II : 1 de septiembre

: 1 de septiembre Cazafantasmas 2016 : 1 de septiembre

: 1 de septiembre Un desmadre de viaje : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Cómo perder a un chico en 10 días : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Inferno : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Kill Bill Vol.1 : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Kill Bill Vol.2 : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Como locos : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Sleepy Hollow : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Watchmen : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Ninja Turtles : 1 de septiembre

: 1 de septiembre Ninja Turtles fuera de las sombras : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Resident Evil : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Resident Evil – Apocalypse : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Resident Evil – Extinción : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Resident Evil – Ultratumba : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Resident Evil – Venganza : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. El cuerpo : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Resacón en las Vegas : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Resacón 2, ahora en Tailandia : 4 de septiembre.

: 4 de septiembre. R3sacón : 4 de septiembre.

: 4 de septiembre. Joker : 7 de septiembre

: 7 de septiembre American Beauty : 11 de septiembre

: 11 de septiembre Fanny & Alexander : 13 de septiembre

: 13 de septiembre El silencio : 13 de septiembre.

: 13 de septiembre. Gritos y susurros : 13 de septiembre.

: 13 de septiembre. Sonata de otoño : 13 de septiembre.

: 13 de septiembre. Como en un espejo : 13 de septiembre.

: 13 de septiembre. Secretos de un matrimonio : 13 de septiembre

: 13 de septiembre La cocina del infierno: 14 de septiembre.

Las 7 series que HBO estrena en septiembre de 2021

Lo más esperado de la lista de estrenos de HBO en cuanto a series probablemente sea la tercera temporada de “Lo que hacemos en las sombras”, una genial serie de vampiros que mezcla comedia con el estilo falso documental. También hay que echarle un ojo a la nueva serie de animación para adultos Teenage Euthanasia (producida por Adult Swim) que tiene muy buena pinta.

¿Recuerdas que una de las películas que HBO estrena este mes es Secretos de un matrimonio? Pues bien, esta película sueca también la tienes ahora en formato serie, pero ojo porque no es la original. Se trata de un remake estadounidense interpretado por Jessica Chastain y Oscar Isaacs, que son dos pedazo de actores.

Toda la locura de la Doom Patrol también regresa este mes con su tercera temporada. Aquí tienes la fecha de cada uno de estos estrenos:

Lo que hacemos en las sombras (T3) : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Secretos de un matrimonio : 13 de septiembre.

: 13 de septiembre. Robot Chicken (T11) : 17 de septiembre.

: 17 de septiembre. The Flash (T7) : 21 de septiembre.

: 21 de septiembre. Doom Patrol (T3) : 24 de septiembre.

: 24 de septiembre. Teenage Euthanasia (T1) : 24 de septiembre.

: 24 de septiembre. Nuclear Family: 27 de septiembre.

Las 5 películas que HBO Kids estrena en septiembre de 2021

Porque los pequeños de la casa no se pueden quedar fuera, HBO en su modalidad Kids estrena 5 películas este mes de septiembre. Son estas:

Airbender, El último guerrero : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Madagascar : 3 de septiembre.

: 3 de septiembre. Madagascar 2 : 6 de septiembre

: 6 de septiembre Madagascar 3 – De marcha por Europa : 6 de septiembre.

: 6 de septiembre. Home: 13 de septiembre.

