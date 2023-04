Elon Musk paga de su bolsillo el verificado de algunos famosos en Twitter

Al parecer, Twitter seguirá dando de qué hablar en los próximos meses gracias a Elon Musk. Desde su llegada al puesto de CEO de la compañía, ha ido creando polémica tras polémica con sus decisiones de gestión, que para muchos deja bastante qué desear. Lo más negativo hasta ahora ha sido el asunto de las verificaciones: que sin Twitter Blue no vas a ser nadie en la red social.

Esto incluye a todas las cuentas, hayan sido verificadas en el pasado o no. Si no pagas por la suscripción a Twitter Blue, perderás muchos beneficios y no tendrás ese bonito check azul que antes tenía verdadero valor y ahora es solo un adorno, pues cualquiera que cancele sus 8 euros al mes lo poseerá sin esfuerzo. Los artistas no quedan excluidos de este trato… al menos si no contamos a algunos por los que Musk está pagando personalmente sus cuentas.

Musk no se contiene: ahora paga él mismo por el verificado de ciertos famosos en Twitter

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Dentro de la lista de artistas beneficiados por sorpresa de la mano del propio Musk, están tres figuras, cuanto menos, curiosas: LeBron James, Stephen King y William Shatner. Y si son curiosos, es porque, teniendo sus propias opiniones, estas figuras famosas se han negado por una razón u otra a cancelar el monto por la suscripción a Twitter Blue.

Pues bien, sus checks azul se mantienen y ahora indican con total claridad que existen gracias a que la cuenta está suscrita al plan de pago impuesto por Musk. Ni LeBron, ni Stephen, ni mucho menos Shatner han sido los responsables de esto. En The Verge salieron de dudas en el caso del jugador de baloncesto al preguntarle directamente. El representante de LeBron afirmó que este no estaba pagando absolutamente nada por su verificado en Twitter.

Stephen King, por su parte, se encargó de anunciar en un mensaje desde la propia red social lo que sucedía. Si su verificado estaba presente no era por él, pues no ha suministrado ningún dato ni su billetera para pagar por Twitter Blue. El tuit fue, al poco rato, respondido por el propio Musk, confirmando su jugarreta. “De nada, Namaste” fue una manera no tan disimulada de darse a conocer como el responsable de la situación.

El porqué estos famosos están recibiendo un trato preferencial por parte del mismísimo CEO de Twitter, es un misterio en el que solo se pueden sacar suposiciones. Pudiera ser una manera en la que Musk desea demostrar su poder dentro de Twitter, o un acto de consideración por famosos que, sin el check azul, podrían perder mucha audiencia dentro de la red social.

¿Tú qué opinas?

Fuente | The Verge