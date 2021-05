Ayer nos despertamos con una noticia que hizo tambalear al sector de las operadoras de telefonía móvil. Hablamos de la fusión de República Móvil con Simyo. Y claro, si eres cliente de República Móvil, es normal que te preocupe cómo te va a afectar la fusión de estas compañías.

Por ello te hemos preparado un artículo donde resolveremos las principales dudas que tengas como cliente de República Móvil tras ser absorbida por Simyo. Y este detalle es importante, ya que si eres cliente de Simyo, no te afectará el cambio en absoluto.

Cuándo se aplicará la fusión de República Móvil con Simyo

Antes de nada, cabe destacar que Orange es la propietaria de ambas operadoras low cost. Recordemos que la compañía cuenta con Jazztel, Simyo, Amena y República Móvil en su catálogo.

El problema es que Orange quiere integrar República Móvil en Simyo sencillamente para reducir costes para poder dedicarlos a otros objetivos, como aumentar la publicidad de Simyo. Por este motivo, la compaña quiere centralizar el segmento low cost en Simyo, aunque Orange ha confirmado que Amena seguirá de momento.

Una de las dudas más importantes que puedes tener es la fecha en la que se aplicará la fusión entre República Móvil y Symio. Tras ocho años funcionando como operadora independiente, el próximo 11 de junio los clientes de República Móvil pasarán a ser oficialmente de Simyo.

Cómo me afecta la fusión de República móvil con Simyo

Decir que los clientes de República Móvil no deberán preocuparse por absolutamente nada, ya que sencillamente pasarán a ser usuarios de Simyo, pero no habrá ningún otro cambio perceptible.

De esta manera, no vas a necesitar cambiar la tarjeta SIM, ya que podrás seguir usando tu tarjeta de República Móvil. En un futuro esto puede cambiar, pero te la enviarían a casa, por lo que no es un problema.

Los usuarios de República Móvil tampoco tendrán que tocar nada del teléfono, ya que la red es la misma, así que no notarás nada con el cambio. ¿Y qué pasa con las tarifas? Pues que contarás con la que tengas contratada, pero podrás disfrutar de las ventajas que ofrece la oferta de Simyo, que es de lo más variada, además de permitirte crear tarifas personalizadas al gusto del cliente.

Además, no tienes ningún tipo de permanencia, por lo que si no estás de acuerdo por el motivo que sea, puedes cambiar a otro operador sin problema. Como habrás podido comprobar, la fusión de República Móvil con Simyo no te afectará como cliente. Pero, si aun así tienes alguna duda, puedes llamar a atención al cliente desde tu móvil a través del teléfono 1515 hasta el 11 de junio incluido. Una vez realizado el cambio el día 12 de junio, el nuevo teléfono de atención al cliente será el número gratuito 1644.