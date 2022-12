Aunque hay muchos trucos que puedes utilizar para que tu Android vaya más rápido, existe uno del que poco se habla y es crucial para que tu smartphone funcione rápido desde que lo enciendes. Nos referimos a bloquear el inicio automático de las apps durante el arranque para evitar que sobrecarguen al sistema con sus operaciones en segundo plano. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, enseguida te explicamos todo lo que debes saber al respecto.

Cómo acelerar el encendido de cualquier móvil Android

Empecemos aclarando que no todas las versiones de Android permiten acelerar el encendido de tu smartphone. Y es que solo en las versiones más recientes de este sistema operativo está disponible la opción para configurar el inicio de las aplicaciones. Si tu Android es muy viejo, probablemente no tendrás acceso a este ajuste. De cualquier forma, no pierdas nada con intentarlo:

Ve a la aplicación de Configuración o Ajustes de Android.

Utiliza la barra de búsqueda (que suele estar en la parte de arriba) para buscar con la palabra «inicio». Con eso debería ser suficiente para que te aparezca la opción Inicio de aplicaciones o Inicio automático (el nombre varía según la marca de tu móvil).

Verás una lista con todas las apps que se inician apenas al encender tu móvil. Desactívalas todas para que el móvil arranque más rápido, salvo aquellas que sí te conviene que se inicien de forma automática. WhatsApp, por ejemplo, deberías dejarla activada para no dejar de recibir notificaciones de mensajes nuevos.

Si presionas una app en esta lista, verás que aparecerán dos opciones de arranque más, como mínimo. La primera desactiva el arranque automático por completo y la segunda impide que otras apps puedan iniciar la app en cuestión. Por ejemplo, la app de Facebook es conocida por iniciar la app Messenger, ya que están interconectadas.

Nosotros te recomendamos desactivar todas las opciones de arranque que puedas de las apps no indispensables. Solo mantén activo el inicio automático de WhatsApp y de otras apps cruciales de mensajería y llamadas que utilices. Las demás aplicaciones podrás iniciarlas tú mismo cuando las necesites. De esta manera, lograrás ganar una buena cantidad de memoria RAM libre cuando reinicies tu móvil (o lo enciendas por primera vez), lo cual hará que funcione más rápido.