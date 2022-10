Amazon ha lanzado un cupón para sus suscriptores que no te puedes perder. La marca se está preparando para el segundo Prime Day de 2022 (11 y 12 de octubre) y ha decidido promocionarlo regalando 15 euros.

Así es, hasta el 31 de octubre tienes la posibilidad de llevarte este cupón válido para realizar compras en la plataforma y lo único que tienes que hacer para conseguirlos es descargar una app. A continuación, te contamos todos los detalles de esta promoción.

La app Amazon Photos te regala 15 €: cómo conseguirlos

Amazon ha lanzado esta promoción no solo para publicitar el próximo Prime Day, sino que también lo hace para promover su servicio de almacenamiento de fotos en la nube. Con Amazon Photo los suscriptores de Amazon Prime pueden guardar un montón de fotos en resolución completa sin perder la calidad de las imágenes.

Pues bien, para optar por estos 15 euros lo primero que debes saber es que es necesario que seas suscriptor de Amazon Prime. Si no lo eres no podrás conseguir este cupón. Además, otro requisito que exige la marca es que nunca hayas activado ninguna de las opciones de Amazon Photo. ¿Cumples con estos dos requisitos? Pues entonces no pierdas tiempo y sigue estos pasos para conseguir tus 15 euros de regalo:

Descarga Amazon Photo en tu dispositivo, ya sea desde la Play Store, App Store o Amazon Store.

en tu dispositivo, ya sea desde la Play Store, App Store o Amazon Store. Abre la app e inicia sesión con tu cuenta suscrita a Amazon Prime.

suscrita a Amazon Prime. Activa el guardado automático de Amazon Photo para crear una copia de seguridad de tus fotos o súbelas manualmente a la nube y listo.

Una vez hecho estos pasos, Amazon te contactará en los próximos 7 días para darte el cupón de 15 € que te has ganado y te indicará como puedes canjearlos. Además, es importante mencionar que este crédito promocional lo podrás usar hasta el 15 de noviembre de 2022. Si quieres más información sobre este tema, aquí te dejamos enlace oficial de la promoción de 15 euros de regalo de Amazon Photo.