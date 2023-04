El Xiaomi 13 Ultra ha llegado con una impresionante pantalla de 6,73 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits. Gracias a su nuevo panel C7 desarrollado en colaboración con China Star, teóricamente puede ofrecer el brillo más alto jamás visto en un smartphone. Sin embargo, en el uso real se ha demostrado que no es capaz de superar ni la barrera de los 1500 nits, quedándose muy por debajo de lo esperado.

Así lo ha hecho saber un reporte compartido por el usuario @Tech_Reve en Twitter que muestra el brillo real de la pantalla del Xiaomi 13 Ultra comparado con el del Xiaomi 13 Pro. El resumen del reporte ha sido el siguiente:

De forma manual, alcanza un brillo máximo de 500 nits .

. De manera automática, su brillo máximo es de 1300 nits .

. Al mismo nivel de brillo, el panel del Xiaomi 13 Ultra consume un 10% más de energía que el panel Samsung E6 usado en móviles como el Xiaomi 13 Pro y el OPPO Find X6 Pro.

Por tanto, queda claro que el panel C7 del Xiaomi 13 Ultra no es la revolución que se prometía y no supera al de Samsung.

¿Xiaomi nos mintió con el brillo de la pantalla del Xiaomi 13 Ultra?

Técnicamente, Xiaomi no mintió. Cuando dicen que el panel del Xiaomi 13 Ultra es de 2600 nits se refieren al valor pico. Dicho valor solo se puede alcanzar por un breve momento y normalmente solo lo alcanza un píxel de la pantalla. El brillo que una pantalla muestra en el uso real es el «brillo sostenido» que es bastante más bajo que el brillo máximo que vemos en las fichas técnicas de los smartphones.

Actualmente, no hay ningún móvil que pueda ofrecer un brillo sostenido mayor a 1500 nits. De hecho, los OPPO Find X6 Pro y Xiaomi 13 Ultra no pueden superar los 1300 nits y eso que tienen las pantallas más brillantes del mercado. En definitiva, si bien Xiaomi no nos engañó, utilizó un valor para promocionar la pantalla de su móvil que puede generar confusión y que no se refleja en el uso real.

De todas formas, eso no quita que el Xiaomi 13 Ultra sea uno de los smartphones con pantalla más brillante del mercado. No obstante, ya se demostró que su panel no es tan eficiente como los de Samsung y seguramente tampoco los supere en calidad de imagen.