Tecno no se cansa de ampliar su catálogo de móviles, aunque ¿por qué no hacerlo si les va tan bien en ciertos mercados? La marca ha calado rápidamente en los mercados emergentes no solo por el precio de sus dispositivos, sino por sus atractivos diseños. Esto se ha convertido en el sello de la compañía y puedes verlo en smartphones como los Tecno Camon 20 Avocado Art, Pova 5 Pro o Spark 10 Magic Skin Edition.

Y hablando de este último, el nuevo teléfono de Tecno va muy de la mano con él. ¿Por qué? Porque la compañía acaba de presentar el Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, una versión inspirada en la reciente misión lunar india Chandrayaan-3. ¿Quieres conocerlo?

Características del Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition

Si Tecno quiere lanzar una edición especial de su móvil, Tecno encontrará cualquier excusa para hacerlo. Prueba de ello es el nuevo Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer, una versión que homenajea la misión lunar más reciente de la India, o eso dicen ellos.

En realidad, la Moon Explorer Edition es una copia de la Magic Skin Edition del Spark 10 estándar, pero llevada al Spark 10 Pro. Se caracteriza por su panel trasero de doble tono, con la parte superior en plástico blanco y un diseño que emula el suelo lunar; mientras, la parte inferior lleva cuero negro con un relieve de franjas diagonales que ayudan a la sujeción.

Lee también: OnexPlayer 2 Pro: una Steam Deck china con Windows 11, mandos desmontables y alma de Evangelion Características Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition Dimensiones 168,41 x 76,21 x 8,46 mm. Pantalla 6,8″ Full HD+ (1080 x 2460 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz, de muestreo táctil 270 Hz, relación cuerpo – pantalla del 90 %, 396 ppi y brillo máximo de 580 nits. Procesador MediaTek Helio G88 con gráfica Mali-G52 2EEMC2. RAM 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato eMMC 5.1. Cámara trasera Dual de 50 MP con f/1.6 (principal) y sensor de profundidad. Flash LED. Cámara frontal 32 MP con f/2.45. Conectividad y extras USB C 2.0, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth, OTG, lector de huellas lateral, GPS, GLONASS, Beidou, NFC, radio FM y jack para auriculares. Batería 5000 mAh con carga de 18 W. Sistema operativo Android 13 basado en HiOS 12.6.

Pero más allá de eso, no hay cambio alguno respecto al Tecno Spark 10 Pro normal. Este dispositivo tiene sus mismas especificaciones, incluyen la pantalla Full HD+ de 6,1 pulgadas, el MediaTek Helio G88, su triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP y demás. Vamos, que es solo un lavado de cara menor, pero ¿cuánto cuesta?

Precio y disponibilidad del Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition

Al ser un móvil supuestamente inspirado en las misiones lunares indias, el Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer se venderá exclusivamente en India. Puede que lleguemos a verlo en otras regiones por importación, pero evidentemente a otro precio.

Y hablando de eso, ¿cuánto costará? El precio no se ha anunciado, pero seguramente cueste solo un poco más que la versión estándar, que parte en las 12,499 rupias (unos 140 euros al cambio).