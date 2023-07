Luego de presentar los móviles Gravity 3 Senior y Mini para adultos mayores y niños, SPC decidió ampliar un poco más su catálogo. La compañía española con más de 30 años en el sector tecnológico presentó un par de móviles nuevos, ambos en un nicho que conocen muy bien: la gama de entrada.

Hablamos de los SPC Discovery y Discovery Pro, dos móviles muy económicos y con buenas prestaciones a los que vale la pena echarles un ojo. ¿Por qué? Hablemos de sus características y precios para que lo sepas.

Todas las especificaciones de los SPC Discovery y Discovery Pro

Especificaciones SPC Discovery

SPC Discovery Pro

Dimensiones y peso 164,8 x 75,8 x 9,2 mm. 202 gramos. 168,9 x 76,3 x 9,1 mm. 213 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel IPS y protección Panda Glass. 6,8″ Full HD+ (2460 x 1080 píxeles) con panel IPS y protección Panda Glass. Procesador Unisoc T310 con gráfica PowerVR GE8300. Unisoc T616 con gráfica Mali G57 MP1. RAM 3 GB LPDDR4. 6 / 8 GB LPDDR4. Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.1. 128 / 256 GB UFS 2.1. Cámara Trasera Principal de 13 MP.

Macro de 2 MP.

Flash LED. Principal de 50 MP.

Ultra gran angular de 5 MP.

Macro de 2 MP.

Flash LED. Cámara Frontal 5 MP. 8 MP. Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, Radio FM, conector de 3,5 mm y USB-C. WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, Radio FM, conector de 3,5 mm y USB-C. Batería 4500 mAh con carga de 10 W. 5000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13. Android 13. Precio Desde 109,90 €. Desde 159,90 €. Lee también: Vivo X Fold 2 y Vivo X Flip: el primer plegable con SD 8 Gen 2 y la primera de pantalla de 3" en el formato concha

El Discovery Pro tiene un procesador de gama baja, pero muchísima RAM y tres cámaras traseras

De los dos dispositivos presentados, el Discovery Pro es el más completo y por mucha diferencia. Su procesador es un sencillo Unisoc T616 que no es la panacea en cuanto a potencia, pero es más que suficiente para el uso que gran parte de los usuarios dan a un móvil. Sin embargo, el resto de su hardware es tan completo que no dudaríamos en meterlo en la lista de los mejores móviles de gama baja del 2023 si ya no estuviese hecha.

Hablamos de hasta 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno en un móvil con un precio base cercano a los 160 €. Además, su pantalla de 6,8 pulgadas tiene resolución Full HD+ y sus cámaras traseras son de 50 MP + 5 MP + 2 MP.

Y por si todo lo anterior no te pareciese suficiente, resulta que el SPC Discovery Pro también tiene una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 W y llega al mercado directo con Android 13. Sí, su conectividad móvil es 4G, pero no puede pedírsele más a un dispositivo que ya da muchísimo por poco dinero. Por cierto, su diseño nos recuerda mucho al de algunos Realme.

El SPC Discovery es más sencillo, pero sigue siendo una buena apuesta para su segmento

Aunque el SPC Discovery es un móvil más modesto, ciertamente sigue ofreciendo una buena relación precio/calidad. Su procesador Unisoc T310 basta para realizar cualquier tarea básica, así como sus 3 GB de RAM. Sus cámaras de 13 MP + 2 MP no están mal para ser un terminal de 110 euros y tampoco su pantalla IPS de 6,5” con resolución HD+.

Como su hermano mayor, el SPC Discovery lleva Android 13 de fábrica, así que no tendrás que preocuparte por actualizaciones durante algunos meses. En este caso, el diseño asemeja más al de algunos móviles de gama baja de Samsung.

Precio y disponibilidad de los SPC Discovery y Discovery Pro

El SPC Discovery ya está a la venta y tiene un precio de 109,90 € en su versión de 64 GB y 129,90 € en la de 128 GB. Además, sabemos que se venderá en gris y azul marino.

Por su parte, el SPC Discovery tendrá un precio de partida de 159,90 € para la versión de 6 GB + 128 GB y se venderá en los mismos colores. Eso sí, se pondrá a la venta en algún momento del otoño de 2023.