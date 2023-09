Aunque le están saliendo rivales bastante duros en los últimos meses, los Galaxy Z Fold siguen siendo los mejores plegables en formato de libro del mundo. Sin embargo, parece que Samsung no tiene suficiente con esto, tampoco con el altísimo precio de su dispositivo, así que van a por más.

La compañía surcoreana y el diseñador de alta costura Thom Browne se aliaron y entre ambos idearon el Galaxy Z Fold 5 definitivo. ¿De qué hablamos? Del Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition, el plegable más lujoso que jamás hayas visto.

Cuero y lujo por doquier, el Galaxy Z Fold 5 Thom Browne es de las mejores ediciones especiales que hemos visto

Thon Browne es el hombre que revivió los trajes con chaleco en el mundo de la moda y es uno de los diseñadores más influyentes de New York. Ahora, el estadounidense se lanza al agua con una alianza especial, llevando todo su conocimiento de alta costura al increíble Galaxy Z Fold 5 de Samsung.

El Galaxy Z Fold 5 Thon Browne edition no tiene diferencia alguna en sus especificaciones respecto al modelo estándar. Sin embargo, externamente sí que hay cambios y también se incluyen algunos regalos extra.

En esta edición especial el cuero es el principal protagonista, mientras que los colores más relevantes son las icónicas tres rayas en rojo, blanco y azul que son el sello de Browne. Pero ¿qué es lo que incluye? Vamos a hacer una lista para que sea más fácil identificar todo:

Un Samsung Galaxy Z Fold 5 con trasera de cuero rugoso y el diseño de las tres rayas de Browne, así como el nombre del diseñador tejido en hilo dorado.

de Browne, así como el nombre del diseñador tejido en hilo dorado. Los laterales de este móvil se pintan de negro para darle más elegancia, aunque la bisagra y los bordes de las cámaras son de color dorado para resaltar el lujo.

para resaltar el lujo. El S Pen incluido tiene grabado el nombre de Thom Browne en color dorado y cuenta con un estuche de cuero negro.

Se incluyen dos fundas protectoras de regalo , ambas fabricadas en cuero de color negro y con remaches dorados. Una de ellas es lisa, la otra es rugosa.

, ambas fabricadas en cuero de color negro y con remaches dorados. Una de ellas es lisa, la otra es rugosa. La edición especial incluye un Samsung Galaxy Watch 6 de regalo , cuyo cuerpo es de color dorado.

, cuyo cuerpo es de color dorado. Para el smartwatch llegan dos juegos de correas, ambas de cuero y con hebillas doradas, pero distintos diseños. Una es de cuero negro rugoso y la otra con los colores de Browne.

Todo lo anterior se guarda en un increíble estuche que recuerda a un maletín ejecutivo de lujo, un detalle que nos ha encantado. De hecho, Samsung habló un poco sobre esto “el elegante empaque, que eleva el efecto de etiqueta, convierte el típico desempaquetado en la experiencia mejorada de abrir un maletín, al mismo tiempo que está diseñado para un uso prolongado como recuerdo”.

Pero espera, porque falta otro detalle. Esta edición especial del Galaxy Z Fold 5 cuenta con una animación de inicio, fondos de pantalla e iconos personalizados. Por supuesto, todos ellos inspirados en la marca Thom Browne.

¿Cuánto constará el Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition y dónde podrás comprarlo?

Tras el anuncio, Samsung reveló que esta edición especial de su plegable estrella saldrá a la venta el próximo 12 de septiembre. Podrá comprarse en Corea del Sur y algunos países adicionales, aunque no hay una lista clara (imaginamos que incluye a Estados Unidos).

Respecto al precio, Samsung no dio información al respecto. No obstante, es de esperar que este modelo cueste más que el estándar. No solo es una edición especial, sino que es una edición especial de alta costura y eso es algo que se paga.