Samsung sigue adelante con el lanzamiento de nuevos dispositivos asequibles, como sucedió hace poco con el Galaxy F15 5G que tendrá cuatro años de actualizaciones. Sin embargo, la compañía decidió darnos una extraña sorpresa en esta oportunidad, presentando un móvil que ya nadie esperaba.

Después de un año de haberse lanzado el Galaxy M14 y con el Galaxy M15 próximo a revelarse, Samsung nos presentó el Galaxy M14 4G. Es un dispositivo bastante diferente a su versión 5G, pero que todos jurábamos que no veríamos a estas alturas. Te contamos todas sus características después del salto.

Todas las especificaciones del Samsung Galaxy M14 4G

Características Samsung Galaxy M14 4G Dimensiones y peso 9 mm de grosor y 194 gramos. Pantalla 6,7″ con resolución Full HD+ (1080 x 2400), panel PLS LCD, tasa de refresco de 90 Hz y notch. Procesador Qualcomm Snapdragon 680 4G con gráfica Adreno 610. RAM 4 / 6 GB. Almacenamiento 64 o 128 GB ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 13 MP con f/2.0. Conectividad USB-C, Dual SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, jack de 3.5 mm y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo One UI Core 5.1 con Android 13 y dos años de actualizaciones. Lee también: OPPO A79 5G: el sustituto del A78 5G ahora tiene pantalla Full HD+ y es más eficiente

El Galaxy M14 4G no solo llega tarde, también lo hace con recortes

Como apuntamos arriba, el nuevo modelo 4G difiere en varias cosas de la versión 5G, empezando por el diseño. A diferencia de este último, el Galaxy M14 4G adopta el estilo del Galaxy S24 como el resto del catálogo de Samsung. Además, es un terminal más delgado (9 mm vs. 9,4 mm), así como más ligero (194 gramos vs. 206 gramos). La pantalla repite en el panel PLS LCD, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, pero es ligeramente más grande (6,7” vs. 6,6”).

En el interior las cosas también apuntan hacia otro camino, pues el Galaxy M14 4G lleva el Qualcomm Snapdragon 680 4G y no un chip Samsung como su medio hermano. Además, desaparece la versión de 4 GB + 128 GB, quedando únicamente las variantes de 4 GB + 64 GB y 6 GB + 128 GB.

Eso sí, el sistema operativo sí repite al llevar Android 13 y One UI Core 5.1. Es una decisión desacertada luego de tanto tiempo, pero hay una agravante: el Galaxy M14 4G solo recibirá dos actualizaciones de Android y cuatro años de parches de seguridad. Realmente poco para un smartphone que llega un año tarde y habiendo otros Samsung similares con mayor soporte.

Otro paso atrás tiene que ver con la batería, pues la del Galaxy M14 4G tiene una capacidad de 5000 mAh con carga rápida de 25 W. El modelo 5G tenía 6000 mAh de capacidad, aunque la potencia de carga sí es la misma (comparado con el modelo indio).

Por suerte, las cámaras sí se mantienen íntegras, con tres en la trasera y una frontal, aunque dos de ellas son prácticamente testimoniales. Se dividen así: principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF + macro de 2 MP con f/2.4 + profundidad de 2 MP con f/2.4 + frontal de 13 MP con f/2.0. También conserva el jack de 3,5 mm para auriculares.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy M14 4G

El Samsung Galaxy M14 4G ya está a la venta en Amazon India y probablemente lo veremos en España más adelante. Otros Galaxy M han cruzado de continente anteriormente, aunque de este no se ha revelado nada. Estos son sus precios: