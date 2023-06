Hace apenas unos días listábamos los que para nosotros son los mejores móviles de menos de 200 € actualmente. Sin embargo, el límite de precio nos obligó a dejar fuera a un par de dispositivos que son realmente buenos: los Redmi Note 12 4G y Poco M5s, dos gama media asequibles excelentes para su precio.

Tomando en cuenta todo lo anterior, que solo cuestan poco más de 200 euros y que seguramente estás considerando alguno, decidimos compararlos. ¿Estás dispuesto a estirar un poco más tu presupuesto y hacerte con alguno de ellos? Entonces hoy te mostraremos cuál móvil es mejor en esta comparativa del Redmi Note 12 4G vs. Poco M5s, ¿cuál crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: Redmi Note 12 4G vs. Poco M5s

Especificaciones Redmi Note 12 4G

Poco M5s

Dimensiones y peso 165,66 x 75,96 x 7,85 mm. 188 gramos. 160,46 x 74,5 x 8,29 mm. 178,8 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1200 nits y gama de colores DCI-P3. 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) panel AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 1100 nits y gama de colores DCI-P3. Procesador Qualcomm Snapdragon 685 con gráfica Adreno 610. MediaTek Helio G95 con gráfica Mali G76 MC4. RAM 4, 6 u 8 GB en formato LPDDR4X. 4 o 6 GB en formato LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliables mediante microSDXC). Cámara Trasera Triple Principal 50 MP (Samsung JN1) con f/1.8 y PDAF.

(Samsung JN1) con f/1.8 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP (Omnivision OV08D10) con f/2.2 y campo de visión 120°.

(Omnivision OV08D10) con f/2.2 y campo de visión 120°. Macro de 2 MP con f/2.4. Flash LED y grabación a 1080p @ 30 FPS. Cuádruple Principal 64 MP (Omnivision OV64B) con f/1.8 y PDAF.

(Omnivision OV64B) con f/1.8 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y campo de visión 118°.

(Sony IMX355) con f/2.2 y campo de visión 118°. Macro de 2 MP con f/2.4. Flash LED y grabación a 1080p @ 30 FPS. Cámara Frontal 13 MP con f/2.5 y AF. 13 MP con f/2.4 y AF. Conectividad y extras

USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, lector de huellas lateral, infrarrojos, resistencia al polvo y salpicaduras (IP53) y jack de 3.5 mm. El Poco M5s tiene Radio FM . Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Android 12 bajo MIUI 13. Precio Desde 229,99 euros. Desde 209,99 euros. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Redmi Note 12 4G es visualmente más agradable, pero el Poco M5s es más ergonómico

Como siempre, el primer elemento que comparamos es el diseño y la verdad es que la cosa entre este par es bien distinta. Sí, ambos tienen traseras y marcos fabricados en policarbonato (plástico), agujeros en la pantalla para la cámara frontal y protección IP53, pero ahí acaban las similitudes.

Aunque ninguno es feo, definitivamente el diseño minimalista del Redmi Note 12 4G lo ponen por delante en lo visual. Además, sus biseles rectos lo hacen meterse de lleno en la tendencia actual del mercado y es un dispositivo más grande y delgado. Por contraparte, es ligeramente más pesado.

Por su parte, el Poco M5s no es que se quede atrás, solamente que su módulo de cámaras es más agresivo visualmente y bastante 2022. No obstante, el smartphone de Poco usa biseles redondeados, algo que te ayudará a sostenerlo con mayor comodidad en tus manos.

¿Hay algún ganador en este apartado? Como siempre decimos, «los gustos estéticos son demasiado subjetivos», pero en este caso tampoco es que haya diferencias determinantes entre ambos móviles.

La pantalla de 120 Hz del Redmi Note 12 aplasta los 60 Hz del panel del Poco M5s

Tal como en el apartado anterior, este par de smartphones de Xiaomi tienen pantallas con cosas en común: los dos utilizan paneles AMOLED con resolución Full HD+ y protección Corning Gorilla Glass 3.

No obstante, la pantalla del Redmi Note 12 se distancia bastante del Poco M5s con su tasa de refresco. El panel del Redmi funciona a una frecuencia máxima de 120 Hz, mientras que el Poco se queda en unos simplones 60 Hz. Además, la pantalla del primero brilla ligeramente más (1200 nits vs. 1100 nits). Definitivamente, el punto se lo lleva el Redmi Note 12

El Poco M5s te da mayor potencia, pero el Redmi Note 12 mejor eficiencia y hasta 8 GB de RAM

La principal fortaleza que exhibe el Poco M5s definitivamente es su rendimiento. El MediaTek Helio G95 es un viejo conocido, pero su potencia sigue muy vigente en pleno 2023. En AnTuTu v9 registra 363.004 puntos, un resultado muy decente para un móvil de poco más de 200 euros. De hecho, es un 26% más potente que los 288.315 puntos que maneja el Qualcomm Snapdragon 685 del Redmi Note 12.

Esto definitivamente suma un buen punto a favor del Poco M5s, que además es más económico que su rival. No obstante, el chip de MediaTek tiene un pequeño detalle: está fabricado en 12 nm. Así, el móvil de Poco es más potente, pero también consumirá más energía que el Redmi, pues el chip de Qualcomm es de 6 nm.

Además, hay dos elementos adicionales que emparejan un poco más la cosa respecto a estos dispositivos. El Poco M5s solo ofrece hasta 6 GB, pero el Redmi Note 12 tiene una versión de 8 GB. Aparte, este último llegó al mercado directamente con Android 13, mientras que el Poco se lanzó con Android 12.

De resto, las especificaciones de almacenamiento y energía son las mismas para ambos: configuraciones de 64 GB y 128 GB, baterías de 5000 mAh y carga rápida de 33 W. ¿Y la conectividad? Más de lo mismo: compatibles con redes 4G LTE, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, GPS, NFC, USB-C y jack de audio. La única diferencia en este apartado es que el Poco lleva radio FM.

La competencia de cámaras está realmente pareja, cada uno tiene lo suyo

Llegamos a un apartado realmente importante para muchos y lo cierto es que este es el elemento más parejo de esta comparativa. Ambos móviles tienen cámaras muy decentes para su precio y, además, uno es fuerte donde el otro cojea.

Por un lado, el Poco M5s llega con cuatro cámaras traseras en vez de tres, lo que inclina un poco la balanza a su favor. Su sensor principal es de 64 MP, algo bastante llamativo, pero es un sensor Omnivision OV64B que cumple, pero no deslumbra.

Esto no pasa con su cámara ultra gran angular, pues lleva un sensor Sony IMX355 de 8 MP con un ángulo de visión de 118º. Este sensor es de los mejores en su clase para la gama media, así que tómalo en cuenta si lo tuyo es tomar fotos de paisajes y grandes grupos de personas. Por su parte, el resto de las cámaras son un sensor macro y uno bokeh (profundidad), ambos de 2 MP.

Mientras, en la otra esquina del cuadrilátero está el Redmi Note 12 4G con tres cámaras, pero que esto no te engañe. Su sensor principal es un Samsung JN1 de 50 MP, un hueso duro de roer en esta gama, así que tómalo en cuenta. En cambio, su sensor ultra gran angular es un Omnivision OV08D10 de 8 MP que tiene visión de 120º, pero es bastante regulero. Por último, su lente macro es de 2 MP como el de su rival.

Las cámaras frontales son muy similares: ambas son de 13 MP, pero la apertura focal del Poco M5s es ligeramente mejor que la del Redmi Note 12 5G (f/2.4 vs. f/2.5).

¿Redmi Note 12 o Poco M5s? ¿Cuál deberías comprarte?

Ahora que comparamos todos los elementos de este par de móviles, es momento de ver los precios y dar un veredicto final. ¿Cuánto cuestan estos móviles en Amazon? El Poco M5s se consigue por unos 209,99 euros, mientras que el Redmi Note 12 vale 229,99 euros, ambos en sus versiones base de 4 GB + 64 GB. La diferencia son apenas 20 euros, así que cabe preguntarse ¿el Redmi Note 12 los justifica?

La respuesta es que definitivamente sí, el Redmi Note 12 es mejor compra que el Poco M5s aunque sea ligeramente más caro. ¿Las razones? Son varias:

Su pantalla es mucho más rápida y tiene mejor brillo , dos elementos importantes al jugar.

, dos elementos importantes al jugar. Aunque su rendimiento es inferior, la balanza se equilibra al tener un chip mucho más eficiente .

. Lleva Android 13 en vez de Android 12 , así que se actualizará al menos hasta Android 15.

, así que se actualizará al menos hasta Android 15. Su cámara principal de 50 MP definitivamente es superior a la de su rival, aunque tenga menor resolución.

a la de su rival, aunque tenga menor resolución. Tiene un diseño más moderno que el Poco M5s, adaptado a la tendencia actual del mercado.

que el Poco M5s, adaptado a la tendencia actual del mercado. Si estás dispuesto a gastar más dinero, puedes optar por la versión de 8 GB de RAM, una opción que no tiene el Poco.

Esto no quiere decir que el Poco M5s sea una mala compra, pues definitivamente no lo es y le compite de tú a tú al Redmi Note 12 en muchas cosas. No obstante, por 20 euros más, el móvil de Redmi se alza ganador de esta contienda. ¿Estás de acuerdo con nosotros?