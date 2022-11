Lo normal hubiese sido esperar un año para una nueva generación, pero Realme decidió pisar el acelerador de su serie numerada en 2022. La compañía presentó sus Realme 9 y Realme 10 con meses de diferencia, haciendo que muchos usuarios se cuestionen qué tan grande fue el salto.

Esta duda cobra especial protagonismo en los modelos 4G, pues son dispositivos muy económicos y con una relación precio-calidad-rendimiento genial. Aparte, resulta que el Realme 9 4G está bajando su precio poco a poco, haciéndolo más atractivo e intensificando el debate. Hoy saldremos de toda duda al respecto, porque comparamos todas las especificaciones de los Realme 10 4G y Realme 9 4G. ¿Cuál de ellos crees que sea el mejor?

Tabla comparativa de especificaciones Realme 10 4G versus Realme 9 4G

Especificaciones Realme 10 4G

Realme 9 4G

Dimensiones y peso 159,9 x 73,3 x 8 mm. 178 gramos. 160,2 x 73,3 x 8 mm. 178 gramos. Pantalla 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasas de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 1000 nits, relación de aspecto 20:9 y protección Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. Qualcomm Snapdragon 680 con gráfica Adreno 610. RAM 4, 6 u 8 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64, 128 o 256 GB UFS 2.2. Ampliable con tarjeta microSDXC. 128 o 256 GB UFS 2.2. Ampliable con tarjeta microSDXC. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung S5KJN1) y PDAF.

Auxiliar monocromático de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Principal de 108 MP con f/1.8 (Samsung HM6) y Dual Pixel AF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 120º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara Frontal 16 MP con f/2.5. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + Glonass + Galileo + BDS, Bluetooth 5.3, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + Glonass + Galileo, Bluetooth 5.1, lector de huellas óptico y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 12 bajo Realme UI 3.0. Precio Desde 220 € (al cambio, en China). Desde 220 € (en España). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Misma pantalla, pero un diseño más pulido en el Realme 10 4G

Siendo un salto generacional interanual, no es descabellado que ambos móviles tengan algunos puntos en común. De ellos, el más evidente se ve en la pantalla, que es exactamente la misma en ambos dispositivos. Hablamos de un panel AMOLED de 6,4” con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) y velocidad de 90 Hz. Aparte, tiene brillo máximo de 1000 nits y está protegido por Gorilla Glass 5.

Es un panel fantástico para dos smartphones tan económicos, pues te ofrece colores de excelente calidad y negros muy profundos. Ojo, que sí hay una pequeña diferencia, aunque no tiene que ver directamente con la pantalla: el Realme 9 4G ofrece lector de huellas óptico (debajo de la pantalla), mientras que el Realme 10 4G tiene lector lateral.

Pasándonos al diseño, debemos decir que el aspecto del Realme 10 4G es más cuidado y minimalista. Las cámaras se integran directamente a la carcasa trasera, dejando de lado el clásico módulo de los últimos años. Además, el Realme 10 4G apuesta por una trasera iridiscente, que cambia de color según el ángulo en el que refleja la luz. Este par de cosas definitivamente le dan una ligera ventaja.

Aun así, no podemos dejar de lado que el Realme 9 4G es un móvil de muy buen ver, con opciones de color muy atractivas. Aparte, resulta que la distancias entre ambos teléfonos no es tan grande. Los dos están fabricados en plástico, sus marcos son rectos (aunque más grandes en el Realme 10 4G), tienen dimensiones similares y pantallas perforadas. En fin, el Realme 10 4G puede ganar esta contienda, pero no se adelanta por mucho.

El Realme 10 4G casi dobla en potencia al Realme 9 4G, le hace morder el polvo con su rendimiento

Uno de los cambios más significativos entre ambas generaciones está en el procesador. El Realme 9 4G apostó por un Snapdragon 680 con gráfica Adreno 610. El chip de Qualcomm es de 8 núcleos (4x Kryo 265 Gold @ 2,4 Ghz de alto rendimiento + 4x Kryo 265 Silver @ 1,9 Ghz de bajo consumo) y está fabricado en 6 nm. Con esto, es capaz de alcanzar los 216.850 puntos en AnTuTu, un rendimiento más que suficiente para tareas básicas y hasta para algunos juegos exigentes.

Sin embargo, el Realme 10 4G apuesta por un chip mucho más potente y curioso, el MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. Curioso, porque solo tiene 2 núcleos de alto rendimiento (Cortex A76 @ 2.2 Ghz) y 6 núcleos de bajo consumo (Cortex-A55 @ 2 Ghz). Sin embargo, esta configuración le vale para alcanzar 400.086 puntos en AnTuTu.

Estamos hablando de que el Realme 10 4G es casi el doble de potente que el Realme 9 4G. Además, este salto se vuelve todavía más importante cuando se compara el rendimiento del Realme 10 4G con el de otros móviles con su SoC. Generalmente, el Helio G99 ronda los 355.000 puntos en AnTuTu, así que Realme lo está exprimiendo al máximo.

En cuanto a RAM, ambos dispositivos ofrecen un máximo de 8 GB de RAM LPDDR4X, aunque el Realme 10 tiene versión de 4 GB. Algo similar sucede con el almacenamiento, que va de 64 a 256 GB en el Realme 10 4G, pero de 128 a 256 GB en el Realme 9 4G.

El Realme 9 4G tiene mejores cámaras a su favor, el Realme 10 4G dio un paso atrás importante

Una de cal y otra de arena, si bien el Realme 10 4G gana mucho con su rendimiento, pierde terreno al hablar de las cámaras. Realme no solo le quitó una cámara al Realme 10 4G, también recortó en el sensor principal. De algún lugar había que echar tijera para que el precio no se dispara, ¿no?

El Realme 10 4G tiene doble cámara trasera: un sensor principal de 50 MP con PDAF y un modesto sensor monocromático auxiliar de 2 MP para efecto bokeh.

En cambio, el Realme 9 4G tiene triple cámara trasera: sensor principal de 108 MP con Dual Pixel AF, un ultra gran angular de 8 MP con visión de 120º y un sensor macro de 2 MP.

Por suerte, las cámaras frontales de ambos móviles es la misma, de 16 MP con f/2.5. Pero, sin lugar a dudas, el Realme 9 4G le gana por goleada a las cámaras del Realme 10 4G.

Los Realme 10 4G y Realme 9 4G comparten batería y versión de Android

Entramos a la recta final de esta comparativa y lo haremos hablando de dos cosas que son iguales en ambos teléfonos. Los dos ocupan baterías de 5000 mAh, así como carga rápida de 33 W capaz de pasar de 0 a 50% en apenas 31 minutos.

Lo mismo sucede con el software, porque ambas generaciones llevan Android 12 bajo Realme UI 3.0 como sistema operativo. Al ser del mismo año, tanto el Realme 10 4G como el Realme 9 4G tendrán soporte hasta el mismo año.

Conclusiones: el Realme 9 4G es mejor compra gracias a su precio y cámaras, a menos que busques potencia

Como mencionamos al inicio, una de las ventajas del Realme 9 4G es que su precio está bajando poco a poco. Es un proceso natural, pues el mercado se está preparando para cuando su hermano mayor se lance globalmente.

Si a esto le sumas que ambos dispositivos son parecidos entre sí, que las cámaras del Realme 9 4G son muy superiores y la versión base es de 6 GB + 128 GB, definitivamente hay que darlo como ganador.

La única condición en la que esta decisión cambiaría es que no te importe demasiado la fotografía móvil. Si lo que te interesa es la mayor potencia al menor precio posible, entonces el Realme 10 4G ha de ser tu elección.