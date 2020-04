¿Quieres un móvil con una súper cámara por menos de 500 euros? El Xiaomi Mi Note 10 es el smartphone que estabas buscando. Ahora disponible en Amazon por solo 419€. Con este móvil tendrás fotos a nivel de un gama alta por el precio de un gama media de los mejores del mercado.

Pero no solo deberías aprovechar esta oferta por su súper cámara de 108 MP, sino por todas sus características tope de gama. Y, para que no te queden dudas, veamos cuáles son los puntos más destacados de este móvil.

Por qué deberías comprar el Xiaomi Mi Note 10

El Mi Note 10 es un móvil relativamente nuevo, lanzado en el último trimestre del año pasado. Es la versión internacional del Xiaomi CC9 Pro y al igual que este, viene con características técnicas dignas de admiración, sobre todo si tomamos en cuenta su precio.

Sé la envidia de tus amigos con esta súper cámara a precio de derribo

Lo más destacado es la combinación de cámaras en la parte trasera, teniendo de protagonista al sensor principal de 108 MP con apertura focal de 1,7 y estabilización óptica que junto al sensor de telefoto le permite lograr un zoom híbrido de 10x. Además, tiene un sensor para retrato, uno para fotos panorámicas y otro para fotos macro con un una distancia focal de hasta 1,5 cm que sin dudas te darán una versatilidad impresionante al momento de tomar fotos bajo cualquier condición. Pero, ojo, la cámara frontal no se queda atrás, es de 32 MP con f/2,0 y HDR.

Una pantalla AMOLED de tamaño contenido que te enamorará

Luego de las cámaras, lo que más amarás será el panel AMOLED de 6,47 pulgadas Full HD+ con unos bordes curvados que lo hacen ver muy elegante. Pero, si te preocupan las pantallas curvadas porque crees que son más frágiles, este no será el caso gracias a su protección Gorilla Glass 5 y a la funda protectora que viene incluida. También incluye el sensor de huellas de alto rendimiento bajo la pantalla.

Potencia más que suficiente para todo lo que hagas

El procesador que trae no es gama alta pero sí está muy próxima a esta, el Snapdragon 730G de 8 núcleos a 2,2 GHz es más que suficiente para mover con fluidez los juegos más exigentes y, cómo no, demostrar todo su potencial a la hora de procesar las fotos tomadas con el increíble sensor de 108 MP. Además, viene acompañado de una memoria RAM de 6 u 8 GB más 128 o 256 GB de memoria interna, dependiendo de la combinación que prefieras. En cualquier caso, el móvil irá igual de rápido que una bala.

Autonomía que te hará olvidar dónde dejaste el cargador

Como si no fuese suficiente con esto, el Mi Note 10 incluye una batería gigante de 5260 mAh ¿A quién no se le hace agua la boca de solo pensarlo? Si ya habíamos visto una autonomía envidiable con móviles como el Redmi Note 8 o el Redmi Note 8 Pro, ambos de 4000 mAh y 4500 mAh respectivamente, con el Mi Note 10 fácilmente podrás pasar del día completo de autonomía. No solo por la capacidad de la batería, sino por la eficiencia energética del SD 730G y el menor consumo de las pantallas AMOLED con fondos negros. Y, si esto no basta, luego de una larga jornada de juegos puedes devolverlo a la vida en menos de una hora gracias a su sistema de carga rápida de 30W.

NFC, puerto infrarrojos, Bluetooth 5 y jack de audio, todo lo que estabas deseando en un mismo móvil

Por último pero no menos importante, el Mi Note 10 incluye extras importantes que no se ven en la gama alta, como el sensor infrarrojos o el jack de audio de 3,5 mm. Por supuesto, también trae el tan demandado chip NFC y Bluetooth 5 para mejorar el rendimiento al conectar gadgets como los audífonos inalámbricos.

Aprovecha esta oferta en Amazon ya mismo

¿Ahora entiendes por qué creemos que esta es la mejor compra que puedes hacer? El Mi Note 10 es una de esas joyas en relación calidad/precio que Xiaomi saca cada cierto tiempo

¡No lo pienses más, aprovecha esta súper oferta antes de que se acabe! Este móvil es perfecto en casi cualquier sentido y por su precio actual pocos pueden hacerle competencia. No dudes en comprarlo y también aprovecha para recomendárselo a tus amigos, te lo agradecerán.