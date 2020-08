A simple vista, el Pixel 4a y el Pixel 4 son muy parecidos. Si no fuera por el tamaño compacto del Pixel 4a, uno los podría confundir. Sin embargo, más allá de las dimensiones físicas, existen varias cosas del Pixel 4 que el Pixel 4a no tiene, aunque la mayoría de ellas no se pueden notar con solo verlos. Por ello, aquí te mostraremos de forma clara las 5 cosas que el Pixel 4a ha perdido de su hermano mayor.

Todas las diferencias principales entre el Pixel 4a y el Pixel 4

Está claro que, al ser una versión económica, el Pixel 4a llega con características reducidas en comparación al Pixel 4. No obstante, así como pierde, también gana algunas cosas que no tiene su versión de gama alta. Por tanto, a continuación, también te diremos qué gana el Pixel 4a por cada cosa que perdió del Pixel 4. ¿Bien? Empecemos…

Adiós radar Soli, hola lector de huellas

Una de las mayores innovaciones que estrenó el Pixel 4 fue el uso de un radar Soli. Este chip permite al gama alta de Google ofrecer un reconocimiento facial de mucha precisión y usar gestos para controlar el móvil sin tocarlo con Motion Sense. Pues bien, en el Pixel 4a este chip no existe.

El Pixel 4a ha llegado sin radar Soli, por lo que no puede ser controlado por gestos. Si bien sí tiene reconocimiento facial como el Pixel 4, no es de alta precisión y, por ende, no es muy seguro. De ahí a que Google haya incorporado un lector de huellas trasero al Pixel 4a en sustitución del radar Soli.

Despídete de la pantalla a 90 Hz

El Pixel 4a y el Pixel 4 usan el mismo panel OLED con resolución Full HD+ en sus pantallas. Sin embargo, el del Pixel 4 alcanza una tasa de refresco de pantalla de 90 Hz, mientras que el del Pixel 4a no pasa los 60 Hz de tasa de refresco. ¿Qué significa esto? Que en la pantalla del Pixel 4 las imágenes se ven más fluidas, lo cual es especialmente útil al jugar y ver películas.

Si nunca has usado una pantalla a 90 Hz o más, estamos seguros de que no te afectará en lo absoluto la pantalla del Pixel 4a. Pero si ya estás acostumbrado a las altas tasas de refresco, entonces sí sentirás el cambio. En todo caso, lo que gana el Pixel 4a con una menor tasa de refresco es una duración más larga de su batería. Además, hay que destacar que su pantalla tiene un diseño más moderno que la del Pixel 4, pues está perforada en una esquina para alojar la cámara selfie.

¡La cámara única está de vuelta!

El Pixel 4 fue el primer móvil de Google en tener un cámara múltiple, compuesta por un sensor principal de 12.2 MP y un teleobjetivo de 16 MP. Con el Pixel 4a, Google ha vuelto a sus raíces y ha eliminado el sensor secundario del Pixel 4. Este nuevo móvil económico de la gran G solo tiene en su cámara trasera un sensor 12.2 MP que brinda excelentes resultados en la mayoría de situaciones.

¿Qué pierde la cámara Pixel 4a con un sensor menos? Básicamente, el zoom de calidad de su hermano mayor, ya que no cuenta con un sensor dedicado a brindar un mejor zoom óptico. Eso sí, la cámara del Pixel 4a también puede hacer zoom, pero no es tan bueno como el que logra la cámara del Pixel 4.

Se extraña la carga inalámbrica y la resistencia al agua

Ambos móviles tienen carga rápida por cable de 18W, pero lastimosamente solo el Pixel 4 soporta la carga inalámbrica. ¿Cómo compensa esto el Pixel 4a? Con una mejor autonomía, gracias a su batería de 3140 mAh que es más grande que la de 2800 mAh del Pixel 4.

Lo que no compensa el Pixel 4a de ninguna manera es su falta de resistencia. Este gama media tiene un cuerpo totalmente de plástico y sin resistencia al agua certificada. En contraste, el Pixel 4 tiene un cuerpo más premium y resistente (fabricado con aluminio y vidrio) y cuenta con la certificación IP68 contra agua y polvo. Así que, si compras un Pixel 4a, procura cuidarlo bastante.

No más apretones para invocar a Google Assistant

Hay una función llamada Active Edge en el Pixel 4 que permite apretar el móvil para invocar a Google Assistant. Eso significa que en el Pixel 4 en vez de decir “Ok Google”, puedes llamar al asistente estrujando los bordes del teléfono. Pues bien, en el Pixel 4a esta función se ha eliminado. De momento, Google no ha sustituido esta función con otra, pero se espera que en el futuro lo haga, haciendo uso del lector de huellas del Pixel 4a.

Google Pixel 4a vs Pixel 4, ¿qué ha cambiado?

Por último, aquí te dejamos la tabla comparativa de características de estos dos móviles para que veas todos los cambios.

Especificaciones Pixel 4a Pixel 4 Dimensiones y peso 144 x 69,4 x 8,2 mm. 143 gramos. 147,1 x 68,8 x 8,2 mm. 162 gramos. Pantalla 5.81″ OLED (1080 x 2340) con tasa de refresco de 60 Hz y protección Gorilla Glass 3. 5.7″ OLED (1080 x 2340) con tasa de refresco de 90 Hz y protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con tarjeta gráfica Adreno 618. Qualcomm Snapdragon 855 con tarjeta gráfica Adreno 640. RAM 6 GB LPDDR4x. 6 GB LPDDR4x. Almacenamiento 128 GB. 64 o 128 GB. Cámara Trasera 12.2 MP con f/1.8. Dual de 12.2 MP con f/1.7. + telefoto de 16 MP con f/2.4. Cámara Frontal 8MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, chip de seguridad Titan M, altavoces estéreo, lector de huellas trasero y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, chip de seguridad Titan M, certificación IP68 y altavoces estéreo. Batería 3140 mAh con carga rápida de 18W. 2800 mAh con carga rápida de 18W y carga inalámbrica. Sistema Operativo Android 10

Como puedes ver en la tabla, el Pixel 4a también tiene un jack de audio de 3,5 mm que no está presente en el Pixel 4. Y, en cuanto a potencia, el Pixel 4a usa un procesador de gama media como lo es el Snapdragon 730G, mientras que el Pixel 4 monta el potente Snapdragon 855 de gama alta.

En definitiva, estas son todas las diferencias entre estos dos móviles, las cuales quedan reflejadas en sus precios oficiales: el Pixel 4a vale 389 euros y el Pixel 4 cuesta 659 euros. Y tú… ¿con cuál te quedas?