Tras su lanzamiento en el Samsung Unpacked, los nuevos buque insignia de Samsung no dejaron indiferente a nadie. Con una fuerte alianza con la IA, un cuerpo de titanio y especificaciones más que buenas, los Galaxy S24 se posicionan como una fuerte competencia frente a las otras marcas de móviles.

Y, por supuesto, muchas dudas han surgido en torno a esta serie. Varias las hemos resuelto hace poco, como su nivel de resistencia al agua o cuántas actualizaciones tendrán en sus años de soporte. Ahora, también contestamos otra duda frecuente que está relacionada con el S Pen. ¿Son todos los modelos de esta serie compatibles con el accesorio?

¿Los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra son compatibles con el S Pen?

Si leíste bien la tabla de especificaciones de estos móviles, habrás notado la respuesta. De todas formas, aclaramos que no, no todos los móviles de la serie Galaxy S24 son compatibles con el S Pen. De hecho, solo uno de los modelos lo es: el Galaxy S24 Ultra, el cual incluye el modelo particular por defecto del dispositivo, con la misma certificación IP68, latencia de 2,8 ms y método de carga a través de la ranura del móvil para este accesorio.

Asimismo, el móvil es compatible con otros dos modelos de S Pen ya conocidos: el S Pen Pro y el S Pen Creator Edition. Teniendo las mismas características, es un hecho que el uso de cualquier S Pen sobre el Galaxy S24 Ultra es idéntico que con la versión Ultra de la serie anterior, lo cual no es malo en absoluto.

Después de todo, te permite tomar notas escribiendo a mano (el móvil lo traduce a su fuente original), seleccionar aplicaciones de mensajería y responder, o realizar gestos que se consideran atajos para realizar otras actividades en el móvil. Como adicional, gracias a la novedad de la IA, ese mismo texto que escribiste con tu letra, puede luego pasar por un corrector de ortografía y gramática, así como traducirse a otros idiomas de forma automática.

Sin dudas, el S Pen para el Samsung Galaxy S24 Ultra continúa siendo un accesorio hecho para facilitar y mejorar la experiencia de usuario.