Pokémon GO está de luto. La empresa desarrolladora del juego, Niantic, ha lanzado una mala noticia en su blog oficial que os pillará a muchos por sorpresa. La firma anuncia que necesitan hacer un cambio brutal en la estructura del juego para que este pueda seguir recibiendo novedades y mejoras.

Pokémon GO dejará de funcionar en móviles Android con procesador de 32 bits el próximo mes de agosto de este mismo año y esta noticia no es buena para nadie. Lo cierto es que, los creadores del juego, se sienten en la obligación de dar un salto hacia la vanguardia con la próxima actualización del juego. Esperamos que este no te pille desprevenido y que no seas uno de los miles de usuarios del juego con un móvil Android que tenga procesador de 32 bits.

¿Qué móviles Android tienen un procesador de 32 bits?

Es muy difícil responder a esta pregunta con un requisito claro pero lo que sí te podemos asegurar es que este cambio afectará, sobre todo, a todos aquellos usuarios que tengan un móvil lanzado antes del año 2015. También hay algunos móviles que, aún llegando más tarde al mercado, tienen un procesador de 64 bits pero son muchos menos que los que llegaron antes de esta fecha.

En 2015 se dio el salto en la mayoría de los móviles a los procesadores de 64 bits y lo cierto es que, aunque parezca extraño, este cambio afectará sobre todo a móviles tope de gama (en su momento). Es decir, a móviles que hoy en día siguen teniendo potencia suficiente pero los cuales tienen en su interior una arquitectura de procesador desfasada.

Entre la lista de “agraciados” podemos encontrar algunos modelos icónicos como el Moto G de primera generación (no de los móviles con los que empezó está web, qué recuerdos…) y algunos más:

Los Sony Xperia Z2 y Xperia Z3.

Los Samsung Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Edge y Galaxy J3.

El OnePlus One.

El HTC One M8.

El Nexus 6.

La buena noticia es que la mayoría de estos móviles ya tienen un soporte limitado con el juego, pues muchos daban problemas con la cámara RA y algunas otras opciones. Ha llegado el momento de dejar atrás al pasado, aunque algunos usuarios pierdan el acceso al juego. Para salir de dudas puedes consultar qué procesador tiene tu móvil con la app CPU-Z. De esta forma sabrás si en agosto dejarás de poder jugar a Pokémon GO en tu actual móvil.

Recuerda guardar bien tu partida y la contraseña de la misma para poder adquirir un nuevo móvil con procesador de 64 bits y seguir jugando. Si eres uno de los afectados esa será la única solución para poder disfrutar del juego a partir de la próxima actualización de agosto de 2020. Si no sabes qué móvil comprar, aquí te dejamos una lista de móviles Android baratos que te servirán para jugar a Pokémon GO.