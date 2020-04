¿Juegas a Pokémon Go? Entonces atento, porque esto te va a interesar. Y es que abril ha estado repleto de eventos y cambios en todo el juego, pero aún no acaban. Así que prepárate porque te vamos a contar en detalle cómo exprimir Pokémon GO en abril de 2020.

El cambio más importante que sucedió en abril de 2020 en Pokémon Go es que ahora puedes jugar a las incursiones desde casa. Así que no debes tener ningún problema en jugar como lo hacías regularmente, antes de todo el confinamiento en el que nos encontramos debido al coronavirus.

Todo los eventos que tienes que hacer para exprimir al máximo Pokémon GO en abril de 2020

Entonces, sabiendo que ya han pasado varios eventos, es importante aprovechar los que aún quedan. Sí, Niantic todavía sigue sacando cosas relevantes para aprovechar en estos últimos días de abril en Pokémon Go.

Compievento 2020 de Pokémon Go

El “Compievento” es un evento especial que tendrá inicio hoy 21 de abril de 2020 a las 8:00 y terminará el día lunes 27 de abril de 2020 a las 22:00 (hora local). El “Compievento” consiste en una serie de bonos especiales que te darán por pasar un rato en el juego con tu compañero Pokémon.

Además, te aparecerán dos nuevos Pokémon shinys en el juego: Volbeat e Illumise. Así que está atentos para que puedas hacerte con uno variocolor. Lo más importante de esto, es que Volbeat e Illumise no tendrán restricciones por zona, ya que aparecerán en todo el mundo.

Además, durante el “Compievento” te aparecerán los siguientes Pokémon con mucho más frecuencia:

Meowth en su forma de Alola.

Chansey.

Volbeat.

Illumise.

Feebas.

Lillipup.

Wolbat.

Joltik.

También te aparecerán los siguientes Pokémon en la eclosión de huevos:

Meowth en su forma de Alola (5Km).

Feebas (5Km).

Lillipup (5Km).

Joltik (5Km).

Eevee (5Km).

Día de la comunidad de Pokémon Go en abril de 2020

Hace días te confirmamos que Abra era el Pokémon especial del Día de la Comunidad de Pokémon Go del mes de abril. Sin embargo, es importante destacar varias cosas. Lo primero es la hora, pues este evento será el día sábado 25 de abril de 2020 desde las 11:00 y hasta las 17:00 (hora local).

Lo segundo es que hay un evento especial pago llamado: “Día de la Comunidad: ¡Investigando ilusiones!” el cual tiene un coste de un dolar (o el cambio en tu moneda local). Esta investigación te ofrece como recompensa: 13.000 Polvos Estelares, 1 Pokocho, 1 Radar Rocket y más recompensas que no anunciaron.

Por último, ten en cuenta que Niantic ha realizado varios cambios para el día de la comunidad de Pokémon del mes de abril:

El Día de la Comunidad de Pokémon ahora tiene una duración de 6 horas.

Los “Inciensos” durarán tres horas en el evento , ahora remplazan a los “Módulo Cebo”.

, ahora remplazan a los “Módulo Cebo”. Los Pokémon compañeros que tengan su nivel de supercompañero o superior , podrán obtener objetos como Pokéballs.

, podrán obtener objetos como Pokéballs. Habrá un pack especial en la tienda (1280 Pokémonedas) con los siguientes objetos: MT de ataque cargado de élite, 30 Ultra balls, 3 Superincubadores, 3 Inciensos.

(1280 Pokémonedas) con los siguientes objetos: MT de ataque cargado de élite, 30 Ultra balls, 3 Superincubadores, 3 Inciensos. Te aseguran una sorpresa si sacas una foto de GO durante el Día de la Comunidad.

Wobbuffet aparecerá con más frecuencia en estado salvaje en Pokémon Go

Si bien durante el “Compievento” te aparecerán varios Pokémon con una mayor tasa de aparición, hoy 21 de abril de 2020 a las 18:00 (hora local), Wobbuffet te estará apareciendo con más frecuencia en estado salvaje. Además, ganarás el doble de “Caramelos” por transferir a tus Pokémon.

Ahora puedes llevar 3000 objetos en Pokémon Go

Por último pero no menos importante, Niantic ha vuelto a aumentar el espacio de tu bolsa. Pues ahora podrás llevar contigo hasta 3000 objetos. De esta forma tendrás espacio de sobra para guardar las Poké Balls, Bayas y mucho más.

Estos son todos los eventos especiales que aun falta por ver en abril de 2020 en Pokémon Go. Así que ya no tendrás excusa para no exprimir al máximo Pokémon GO en lo que queda de mes. ¿Qué te han parecido estos eventos, te han gustado? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.