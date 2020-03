Desde que empezaron los primeros casos de coronavirus COVID-19 en China, el juego Plague Inc. aumentó el número de descargas. Irónicamente, no pasó mucho tiempo para que el gobierno chino vetara este juego. Aún así, Plague Inc. ha seguido haciendo eco en el mundo.

Sí aún no sabes bien de qué va este juego, quizás te interese saber que se trata de una simulación en la que el jugador debe escoger una enfermedad y los medios necesarios para propagarla efectivamente por todo el mundo. Suena sencillo pero en realidad Plague Inc. te invita a pensar, a sumergirte en la dinámica del juego y, sobre todo, a aprender mucho sobre enfermedades y su propagación. Razón por la cual, el escenario que muchos estamos viviendo con esta pandemia les parece tan familiar a quienes ya lo han jugado.

Plague Inc. cambia de estrategia para ayudarte a enfrentar esta y otras pandemias

Plague Inc. es un juego muy interesante pero, dadas las circunstancias actuales, para algunos puede parecer incorrecto y hasta morboso jugar a propagar una enfermedad cuando, de hecho, ya está ocurriendo en el mundo real. Esto es lo que han pensado los desarrolladores del juego, razón por la cual quieren incluir un nuevo modo en el que, en vez de propagarla, debes evitar que la pandemia se expanda.

Aunque esta nueva opción del juego todavía no está disponible y no hay fecha de lanzamiento, seguramente no tardará mucho en llegar a través de una nueva actualización. Mientras tanto, Ndemic Creations ha querido unirse a la campaña por la lucha contra el COVID-19, dando parte de sus fondos a centros de investigación y ONG. Hasta ahora han donado 250 millones de dólares a organizaciones como la CEPI, cuyo objetivo es encontrar una cura lo más pronto posible.

Descarga Plague Inc. en tu móvil

Plague Inc. se ha convertido en una herramienta poderosa para muchos de los que desean entender bien cómo un virus originado en China pudo expandirse tan rápido por todo el mundo. Aprovecha si no tienes mucho que hacer mientras te quedas en casa y descarga este juego. No hay mejor forma de saber cómo se puede propagar una plaga en el mundo moderno ni cómo frenarla sino a través de Plague Inc.

De hecho, este juego podría ayudarte a crear consciencia en aquellos que todavía creen que el COVID-19 es una gripe más. Por eso, no dudes en recomendárselo a quienes les pueda hacer falta.