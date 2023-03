Mazos para el Desafío Cohete fiestero de duendes de Clash Royale

¡El desafío del Cohete fiestero de duendes llegó a Clash Royale! De forma sorpresiva y sin ningún tipo de aviso previo, los de Supercell han puesto a disposición un evento muy interesante que ha causado muchísima confusión entre los jugadores.

A simple vista, esta nueva carta (temporal) parecería ser un cohete común y corriente, aunque la realidad es totalmente distinta. Este cohete lo que hace es transformar a todas las tropas en duendes de forma instantánea (cuando logra impactar contra las mismas).

Como si esto fuera poco, el cohete también tiene la capacidad de transformar en duendes a las cartas aliadas, ¿qué quiere decir esto? Que si lanzas un cohete contra tus tropas, las mismas se transformarán en duendes en una abrir y cerrar de ojos.

Los 5 mejores mazos para el Desafío Cohete fiestero de duendes

Si aún no te has animado a jugar este desafío, déjanos decirte que has tomado la decisión correcta, y es que para poder ganar partidas se debe contar con un mazo que esté a la altura de las circunstancias.

Para que no pierdas tu tiempo buscando en Internet, a continuación te mostraremos los mejores mazos para jugar el Desafío del Cohete fiestero de duendes de Clash Royale.

Mazo 1 – Party con los mineros

Cohete fiestero de duendes.

Minero.

Rompemuros.

Gran minero.

Veneno.

Arqueras.

El Tronco.

Torre bombardera.

Mazo 2 – Cementerio de fiesta

Cohete fiestero de duendes.

Cementerio.

Barril de esqueletos.

Príncipe oscuro.

Arqueras.

Flechas.

Bola de nieve.

Lápida.

Mazo 3 – Ataque a distancia

Cohete fiestero de duendes.

Rompemuros.

Minero.

Gran minero.

Arqueras.

Esqueletos.

El Tronco.

Torre bombardera.

Mazo 4 – Ultra instinto

Cohete fiestero de duendes.

Minero.

Monje.

Príncipe oscuro.

Bruja madre.

Jaula del forzudo.

Espíritu de fuego.

El Tronco.

Mazo 5 – Reyes enanos

Cohete fiestero de duendes.

Rey esqueleto.

Excavadora de duendes.

Fénix.

Arquero mágico.

Fantasma Real.

Arqueras.

Flechas.

¿Te está costando trabajo ganar partidas dentro de este evento? Si tu respuesta es “sí”, deberías echarle un vistazo a estos trucos de Clash Royale, los mismos te permitirán derrotar a tus adversarios de forma simple y rápida.

Sin nada más que añadir al respecto, queremos recordarte que dentro de muy poco se añadirá el nivel 15 a las cartas de Clash Royale, novedad que llegaría a mitad de 2023.