Los 10 mejores juegos cortos para Android que puedes terminar en 1 hora

A medida que vamos creciendo, las responsabilidades de adulto también lo hacen, y el tiempo de esparcimiento se acorta. A muchos les gusta pasar las pocas horas libres que tienen jugando en el móvil, por su facilidad de llevar a donde sea. Sin embargo, la mayoría de los títulos tardan más de lo que quisieras y al final, no te queda de otra más que dejarlo a medias.

Por suerte, no solo la variedad de géneros se acomoda a todos los gustos, desde juegos de ciencia ficción hasta algo tan simple como la moda, sino también en materia de tiempo. Cualquiera puede conseguir una distracción satisfactoria sumergiéndose en diferentes mundos.

Los 10 mejores juegos cortos para Android

Para Android, no faltan los juegos perfectos para quienes tienen los minutos contados. Aquí conocerás los 10 mejores juegos cortos, de esos que fácilmente puedes acabar en una hora y que, además, vienen con premisas divertidas que, sin duda, lograrán entretenerte.

Limbo: un juego indie oscuro y misterioso que te sorprenderá

Si te gustan los juegos indie que le dediquen trabajo al detalle del diseño y la animación, entonces Limbo te gustará. En este título, tu único objetivo es pasar los diferentes mundos por los que irás avanzando, saltando, esquivando obstáculos o enemigos extraños, en un ambiente misterioso y oscuro.

Toda la arquitectura del juego está ideada para inspirarte un sentimiento de expectación y quizá algo de inquietud. No sabes lo que puede aparecerte en el camino, y todo lo que verás son sombras misteriosas que pudieran ser una verdadera amenaza, o algo muy fácil de sortear. Limbo dura un poco más de una hora en jugarse por completo, y aunque es el juego más largo de todo el listado, también se considera de los mejores. No te defraudará.

Samorost1: el juego del gnomo espacial haciendo vida en su asteroide

Tal como dice el título, el juego se centra en un solo personaje, y una sola meta: desarrollar todo lo necesario para vivir en un asteroide que viaja por el espacio, el cual posee además formaciones de plantas y cortezas de árboles, en un diseño bien logrado. Siendo tu personaje un pequeño gnomo, podrás realizar diferentes acciones con las cuales, agregarás nuevos elementos a tu hogar, hasta conseguir volverlo todo verde.

Florence: vive la vida de una joven descubriendo su primer amor

Una historia interactiva, con varios minijuegos que determinarán el avance de los sucesos. En Florence, eres espectador de la vida de una joven con el mismo nombre. Su vida es buena, pero a pesar de todo, la monotonía hace que, para ella, pierda color. Todo es trabajo, horas de sueño y navegar incansablemente por las redes sociales, sin propósito.

Es cuando conoce a Krish, un violonchelista, que comienza a revivir la emoción de vivir. Ambos irán descubriendo los encantos del romance, a la vez que aprenden cosas sobre sí mismos que desconocían. En esta historia interactiva, no solo verás una bonita pareja enfrentando obstáculos, sino que los vivirás con ellos en forma de juegos.

Cat Bird: el gato pájaro que vuela y ronronea mientras busca regresar a casa

Si te gustan los títulos cortos, con encanto en sus ideas, sin dejar de ser simples, entonces Cat Bird te agradará. Este juego se centra en un gato con habilidades de pájaro, tales como volar cortas distancias. Cuando pierde el camino hacia su hogar, se verá en la obligación de recorrer diferentes mundos para conseguirlo.

Dichos mundos te presentarán obstáculos o diferentes formas de jugar para poder atravesarlos hasta el final. Cat Bird es un juego de 8 bits que de alguna manera se las arregla para distinguirse del resto en el diseño de su mundo. Tan encantador como el gato pájaro que utilizas, sin perder los peligros que necesitarás enfrentar. ¿Lo mejor? Es gratis.

Dadish: el rábano aventurero que lo dará todo por sus hijos

Otro juego de aspecto minimalista es Dadish, en el cual, un rábano padre necesitará recorrer diferentes mundos para recuperar a sus hijos perdidos. ¡Deberás ayudarlo! Tal como en el juego anterior, es un título sencillo, pero encantador. Atravesarás playas, castillos o mazmorras con obstáculos y enemigos que tienes que derrotar para avanzar.

Parte del encanto de Dadish, es que no todo es vencer jefes o evadir obstáculos. En medio de los mundos, podrás ir encontrándote con los hijos del rábano aventurero e interactuar, o hacer lo mismo con otros personajes que aparecerán. El juego está disponible y es gratis en la Play Store.

Cut the Rope: el juego donde debes ingeniártelas para alimentar a tu pequeño monstruo

¡No dejes que On Nom se muera de hambre! En Cut The Rope depende de ti que la mascota en tu móvil continúe alimentándose. ¿Y cómo conseguirlo? Usando el ingenio. En cada mundo, la meta es la misma: darle su dulce preciado al monstruo. Lo que cambia es la dificultad para conseguir este resultado, pues dicho dulce pende de una cuerda a diferentes distancias de On Nom.

Deberás utilizar varios recursos que el juego te dará, para que, de cualquier manera, el dulce llegue a la boca del pequeño monstruo. Cute the Rope pone a prueba tu ingenio para crear caminos, y también es muy libre, ya que existirán muchas formas de lograr el mismo objetivo.

Before Your Eyes: el juego de Netflix que trata de desenmascarar el más allá

Netflix también se sube al barco de los juegos de móviles cortos, y en esta ocasión, lo hace tocando un tema que a muchos interesa. En Before Your Eyes, sabrás lo que es atravesar el más allá y ver la vida pasar frente a tus ojos, admirando los cambios en el tiempo con tan solo parpadear.

Es un título con una historia detrás que te puede cautivar. El juego en primera persona te permitirá moverte en diferentes escenarios, así como ejecutar ciertas acciones de manera libre, o a petición del misterioso dueño de un bote en el cual te encuentras al iniciar el juego. ¿Qué otros misterios te podrían deparar? Before Your Eyes es un juego gratuito, y se puede descargar desde la Play Store.

Candies n’ Curses: explora una mansión embrujada armado hasta los dientes

Este juego roguelike inspira mucho el espíritu de Halloween en cada uno de sus niveles. Candies n’ Curses te pone en frente de una mansión embrujada. A medida que la vas explorando, también te irás encontrando con fantasmas y monstruos de diferentes tipos, los cuales deberás derrotar para avanzar.

En cada mundo, serás capaz de moverse hacia arriba o hacia abajo, armándote con diferentes armas que puedes escoger mientras vas acumulando puntos o monedas. También atravesarás el reto de derrotar jefes poderosos, en donde necesitarás coordinar tus movimientos y ataques para no fallar.

Como curiosidad, al final de cada mundo, tendrás una bolsa en donde debes elegir al azar algo en su interior: puede ser un dulce o una maldición. Lo primero concederá un buff a tu personaje, mientras que el segundo, un debuff. ¿Listo para probarlo? Tal como el anterior título, es gratis.

Super Fancy Pants Adventure: la fiebre por conseguir más y más pantalones

Otro título sencillo pero muy peculiar, todo gracias al diseño de su personaje principal. Es simple, pero a la vez llamativo. En Super Fancy Pants Adventure, podrás embarcarte en aventuras para descubrir nuevos mundos, y además, ir recolectando esferas que te ayudarán a obtener gran variedad de pantalones con diferentes diseños y propósitos.

Y es que… aquí, los pantalones son el centro de atención del juego. Incluso en el diseño del personaje que utilizas, lo más detallado son sus pantalones. De resto, es una figura hecha palitos con cabello excéntrico. Pero no lo subestimes, pues se trata de un maestro del parkour.

A medida que recorres los mundos en línea recta, podrás correr, saltar e incluso caminar por paredes o techos, para así evadir obstáculos. También verás enemigos a los que podrás derrotar saltando encima de ellos, hasta hacerlos puré. El juego es sencillo, y también gratis.

Happy Game: el juego donde la única forma de dormir en paz, es venciendo a las pesadillas

El título de este juego podría engañarte, y hacerte pensar en un estilo alegre, pero es todo lo contrario. Espeluznante puede ser la mejor palabra para definir la temática de Happy Game, en donde tendrás que resolver diferentes rompecabezas para lograr un solo objetivo: librarte de pesadillas espantosas y conseguir algo de felicidad en un mundo onírico plagado de criaturas horrendas.

Este juego narra la historia de un niño que es atormentado por una criatura salida de otro mundo, a través de pesadillas perturbadoras. La única forma de evitar continuar pasando por el terror, es logrando conseguir en cada mundo una fuente llena de felicidad. Para ello, debes resolver rompecabezas de diferentes estilos. La parte visual es lo que más llama la atención, con figuras de caritas sonrientes o conejitos felices de lo más atemorizantes. ¿Te atreves a probarlo?

Como puedes ver, encontrarás diferentes títulos de juegos cortos con los cuales pasar menos de una hora entreteniéndote donde estés. Puedes elegir entre estilos aventureros, relajantes o incluso atemorizantes si te gustan los juegos de terror.

¿Cuál de todos descargarías?