Kingdom Hearts es una saga de videojuegos bastante popular, con títulos adaptados a varias plataformas y desarrollada por Square Enix, en colaboración con Disney. Además de los 13 títulos que ya están disponibles, Square Enix tiene en marcha otros proyectos, uno en particular está pensado para jugar en Android e iOS; Kingdom Hearts Dark Road. Lamentablemente, el lanzamiento de este juego ha sido pospuesto.

Due to current conditions, development for KINGDOM HEARTS DARK ROAD has been delayed.

We apologize for the late update, as we were trying to find some means of making a Spring release.

Another announcement will be coming in early June, so please stay tuned.#KHDR pic.twitter.com/xW0hWWcfFF

— KINGDOM HEARTS DARK ROAD (@kh_dr_na) May 19, 2020