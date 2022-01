Si te gusta el fútbol no puedes dejar de probar FIFA Mobile en tu móvil, especialmente ahora que, luego de la última actualización, llega con interesantes novedades. Y uno de los cambios más esperados: ahora funciona a 60 FPS, algo que sin dudas mejorará considerablemente la experiencia de juego.

Todas las novedades que llegan a FIFA Mobile

Esta actualización de FIFA Mobile es una a la que deberías prestarle especial atención, ya que los cambios que incluyen no son pocos y muchos de ellos incluyen mejoras sustanciales, como el nuevo modo a 60 fotogramas por segundo.

Se incluyeron comentarios en vivo de comentaristas famosos, disponibles en varios idiomas.

Personaliza el tiro del juego en tiempo real , hasta en cuatro ángulos.

, hasta en cuatro ángulos. Ya está disponible el modo a 60 fps para los móviles compatibles.

El menú de configuración de gráficos ahora incluye más opciones.

ahora incluye más opciones. Nuevos tiros durante los tiros fijos y en las repeticiones.

Se han incluido nuevos estadios por desbloquear .

. Más opciones de personalización en los equipos.

Mejoras en las características de los jugadores.

La fidelidad visual del juego también cambia .

. Puedes cambiar el tiempo de juego.

Los coros en la audiencia cambian.

Descarga ya la actualización de FIFA Mobile

Si tienes FIFA Mobile en tu móvil, lo más probable es que ya hayas recibido la actualización. En caso contrario, y si no puedas ver los cambios anteriormente mencionados, quizás sea porque tienes desactivadas las actualizaciones automáticas de Google Play.

Para estar seguros:

Ve a Google Play .

. Entra en las opciones de « Administrar dispositivo y apps «.

«. Dale clic a « Actualizaciones disponibles «.

«. Si la aplicación de FIFA Mobile aparece en la lista, entonces dale a actualizar.

Pero hay un camino más corto, si le das clic al botón de descarga aquí abajo. Este te llevará a la página de FIFA Mobile en Google Play y ahí podrás confirmar si estás al día con las actualizaciones.

En caso de no tener ninguna actualización pendiente, es probable que esta actualización de FIFA Mobile no esté disponible para tu móvil. Pero no te preocupes, las actualizaciones son liberadas progresivamente y en poco tiempo te llegarán.