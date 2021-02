¿Has escuchado hablar de Crayta? Es probable que sí pero si no es tu caso, no te preocupes. Aquí te contaremos de qué va este interesante juego exclusivo de Google Stadia. Uno de muchos de los juegos gratis que podrás encontrar en esta plataforma.

Sobre todo porque ahora viene con novedades muy interesantes que seguro harán crecer aún más su comunidad. Especialmente el hecho de que ya está disponible gratis, así que no te lo pierdas.

El éxito de Crayta es muy inspirador, se trata de un juego recién presentado en julio del año pasado. El concepto de Crayta está inspirado en Fortnite pero incluyendo aspectos que le dan mayor originalidad.

La idea es que los jugadores puedan crear minijuegos a partir de las herramientas que están disponibles y entrar en el entorno de juegos de otros usuarios a través de invitaciones.

Como te mencionábamos, a pesar del poco tiempo esta idea ha logrado muy buenos resultados y justo por eso el equipo de Crayta ha anunciado en tan solo horas cambios importantes para la plataforma.

We can't lie, we have some incredible exciting news for you this evening!!

For this to happen, however, Crayta will be down between 4pm-6.30pm to get fully prepared. You won't be disappointed. STAY TUNED!! pic.twitter.com/ndwhKfR1ew

— Crayta (@CraytaGame) February 10, 2021