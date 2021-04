¿Cómo conseguir más objetos mágicos en Clash Royale?

¿Necesitas conseguir objetos mágicos en Clash Royale para aumentar el nivel de tus cartas? No desesperes, puedes obtener estos nuevos objetos de forma simple y gratuita, ¿cómo? Sigue leyendo que aquí te mostramos todos los métodos que puedes llevar a cabo para poder conseguirlos.

Así puedes conseguir más objetos mágicos en Clash Royale

Antes de que te mostremos las distintas formas que existen en Clash Royale para poder obtener estos elementos, te recomendamos que descubras qué son y cómo funcionan los objetos mágicos pinchando aquí. Por otro lado, si ya sabes lo que son, para qué sirven y cómo funcionan, es momento de que sepas cómo conseguirlos para aprovechar todas sus ventajas.

Conseguir objetos mágicos gratis en la tienda de Clash Royale

Clash Royale ofrece, muy de vez en cuando, objetos mágicos que pueden reclamarse de forma gratuita desde la tienda. Puedes acceder a estos regalos ingresando en la tienda, la cual está ubicada abajo a la izquierda de la pantalla.

Cabe destacar que este tipo de objetos suelen ser muy codiciados, por lo que conseguirlos de forma gratuita no es tan fácil como parece. Si ya has reclamado tus objetos mágicos gratuitos, deberás esperar a que Clash Royale vuelva a ofrecerlos, ¿cuánto debes esperar? No lo sabemos, aunque se rumorea que este tipo de premios se otorgan 1 vez por mes.

Comprar objetos mágicos con dinero real en la tienda de Clash Royale

Si no quieres esperar a que Clash Royale te regale objetos mágicos, o te urge conseguirlos para poder aumentar el nivel de todas tus cartas, pues… no hay nada que el dinero no pueda comprar.

Como viene sucediendo desde el principio, Clash Royale permite gastar dinero real para obtener beneficios dentro del juego. Esto mismo también se aplica a los objetos mágicos, los cuales puedes conseguir sin demasiadas complicaciones desde la tienda usando dinero real.

Reclama más objetos mágicos en las ofertas diarias de Clash Royale

¿Nunca te pierdes las ofertas diarias que añade Clash Royale? Pues entonces de seguro conseguirás objetos mágicos casi de forma diaria. Entrando en la tienda del juego, podrás reclamar las ofertas diarias gratuitas, como así también aquellas que se venden por monedas.

Si bien estos objetos mágicos no suelen ser muy usuales en las ofertas diarias, hay días en donde Clash Royale los pone para que los jugadores puedan obtener comodines, libros de cartas y muchos elementos más. Desde aquí te recomendamos que le des un vistazo a este apartado de forma diaria para ver si hay ofertas relacionadas con los objetos mágicos.

Gana partidas, obtén trofeos y reclama tus objetos mágicos

A medida que ganes partidas rápidas y alcances nuevas arenas o ligas, Clash Royale te regalará objetos mágicos de forma gratuita. Eso sí, este tipo de objetos no suelen ser usuales en la competencia de trofeos, por lo que podrías llegar a recibir un objeto mágico por arena o liga nada más.

Como de seguro debes saber, para poder conseguir este tipo de premios en la competencia de trofeos, deberás ganar partidas. Cuantas más partidas rápidas ganes dentro de Clash Royale, más cofres, cartas y objetos mágicos podrás obtener de forma gratuita.

Consigue objetos mágicos gratis con el pase de temporada de Clash Royale

Si piensas que necesitas pagar por el pase de batalla para conseguir objetos mágicos en Clash Royale, desde aquí queremos decirte que estás equivocado. Al igual que el resto de los premios que se regalan en el pase de batalla gratuito, los objetos mágicos están incluidos para aquellos que logren conseguir coronas en las partidas rápidas.

Eso sí, el pase de batalla gratuito no ofrece tantos objetos mágicos como el pase de batalla pago. Si quieres conseguir más objetos de este estilo, deberás comprar el pase de batalla.

Gana coronas jugando partidas rápidas y cámbialas por objetos mágicos

Hay ocasiones en donde Clash Royale añade una especie de “competencia” en el apartado de Batallas rápidas. Este tipo de torneos rápidos ofrecen gemas, coronas, monedas y hasta objetos mágicos si se alcanza las 50 partidas ganadas.

¿Cuándo se añaden este tipo de torneos a Clash Royale? Se suelen añadir 1 vez a la semana, y casi siempre los sábados o domingos. Te recomendamos estar atento a los cambios dentro de la pantalla principal del juego, ya que, si juegas este tipo de torneos, podrías llegar a conseguir hasta 5 objetos mágicos del tirón y de forma gratuita.

Juega a la guerra de clanes para recibir objetos mágicos de forma gratuita

Si no sabes cómo aprovechar tu clan en Clash Royale para conseguir monedas, cartas, cofres y, ahora objetos mágicos, te recomendamos que le prestes más atención a este modo de juego, pues lograrás mejorar todas tus cartas de una forma mucho más rápida.

Para poder conseguir objetos mágicos en la guerra de clanes, deberás competir en los distintos eventos que se ofrecen allí, pues el objetivo es terminar primero en la carrera para poder reclamar suculentos premios. Dentro de estos premios se incluyen hasta 5 objetos mágicos variados que puedes utilizar para aumentar el nivel de las cartas que tienes en tu poder.

Por otro lado, te recomendamos formar parte de un clan activo, ya que si estás en un clan en donde nadie le presta atención a este modo de juego, no obtendrás ningún tipo de beneficio al momento de competir contra otros clanes.

Compite en los eventos semanales para conseguir objetos mágicos gratis

¿Eres de jugar a los eventos semanales que van añadiendo a Clash Royale? Si tu respuesta a esta pregunta es “claro que sí”, tenemos buenas noticias para ti. Desde que añadieron los objetos mágicos, los desarrolladores del juego han dicho que irán añadiendo eventos especiales para que todos puedan conseguir objetos mágicos de forma gratuita.

Eso sí, algunos de esos eventos cobran una pequeña tasa de ingreso. Si estás seguro de que puedes ganar varias batallas, te recomendamos pagar esa tasa. Caso contrario, lo mejor es que participes de los eventos gratuitos.

Abre cofres para poder conseguir objetos mágicos en Clash Royale

¿Sabías que puedes conseguir objetos mágicos abriendo cofres? Clash Royale ha añadido este tipo de premios dentro de los cofres, por lo que podrás encontrar comodines, libros de cartas, llaves de cofres y monedas mágicas.

Eso sí, los cofres de plata no suelen contener este tipo de objetos, en donde aparecen con más frecuencia son en los cofres de oro, épicos y legendarios. Además, según la arena o liga en la que te encuentres, tendrás más o menos posibilidades de conseguir objetos mágicos abriendo cofres.

Sin nada más que añadir al respecto, si conoces más métodos para conseguir objetos mágicos en Clash Royale, puedes dejarnos un mensaje para que las añadamos al artículo.