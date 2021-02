League of Legends lleva años siendo uno de los juegos más vistos en Twitch. El MOBA creado por Riot Games cuenta con millones de seguidores que reclamaron durante años una versión de su juego estrella para móviles. Y de ahí nació LoL Wild Rift.

Un juego para dispositivos móviles que cuenta con toda la esencia del League of Legends original. Lo cierto es que llevábamos años esperando este LoL para móviles, y una vez aterrizó en Android, millones de usuarios se lanzaron a descargarlo.

Muchos de ellos se encontraron con que no podían ejecutar el juego, ya que sencillamente este League of Legends para Android no arrancaba. La solución para solucionar el problema de que LoL Wild Rift no funciona en tu móvil es muy sencillo. Y lo mismo pasa con los pasos que has de seguir para desactivar las notificaciones.

Cómo desactivar las notificaciones de LoL Wild Rift

Lo cierto es que la mayoría de juegos te mandan alguna que otra notificación por todo tipo de motivos. Puede ser que se haya terminado una construcción que estabas haciendo, se ha iniciado un nuevo evento…

Pero lo de las notificaciones de LoL Wild Rift es excesivo. Pueden llegar a resultar muy molestas, por lo que te vamos a mostrar cómo desactivarlas. Es cierto que lo puedes hacer dentro de los ajustes del juego, pero mejor que se encargue el sistema operativo de bloquear cualquier mensaje.

Para este tutorial donde te enseñamos cómo desactivar las notificaciones de LoL Wild Rift hemos utilizado un Huawei P20. Ten en cuenta que en función del teléfono que tengas, puede variar ligeramente la interfaz, pero los pasos serán muy semejantes así que podrás seguir nuestra guía independientemente del modelo que tengas.

Lo primero que debes hacer es entrar en los ajustes de tu teléfono y buscar el apartado Aplicaciones. Dentro de este apartado, verás diferentes opciones. Deberás volver a pulsar sobre Aplicaciones para acceder a todas las apps que tengas instaladas en tu teléfono.

Busca Wild Rift y pulsa sobre ella. Verás que, dentro de las diferentes opciones disponibles hay una que pone Notificaciones. Pulsa sobre ella y desactiva el interruptor Permitir notificaciones.

Con estos sencillos pasos habrás podido desactivar las notificaciones de LoL Wild Rift en tu teléfono Android de una forma muy sencilla.