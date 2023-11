Códigos para Genshin Impact 4.2 noviembre 2023

Furina, la diosa de la justicia, se ha mostrado frente al mundo y ha presentado la nueva versión 4.2 de Genshin Impact. Esta llega con un montón de sorpresas y ventajas para los viajeros y por supuesto también trae códigos de regalo para que puedas canjear. Eso sí, tendrás que ser rápido, ya que los códigos no estarán disponibles por mucho tiempo, así que sin perder ni un segundo más, te presentamos los códigos de noviembre de 2023 para Genshin Impact:

Códigos de regalo de Genshin Impact para noviembre 2023, válidos hasta el 4 de noviembre a las 00:00:

VA97KJNF24UV : 100 Protogemas y 10 Minerales de Refinamiento Místico.

: 100 Protogemas y 10 Minerales de Refinamiento Místico. NTQP2KPEJMUH : 100 Protogemas y 5 Ingenios del Héroe.

: 100 Protogemas y 5 Ingenios del Héroe. 9T96KJNE2LVM : 100 Protogemas y 50000 Mora.

Para canjear estos códigos y obtener tus recompensas, todo lo que tienes que hacer es ir a la web oficial de Genshin Impact para canje de códigos. Allí deberás iniciar sesión con tus credenciales, seleccionar el servidor que utilizas, copiar y pegar los códigos que te hemos dejado aquí arriba y presionar en el botón de «Canjear».

Si quieres cambiar estos códigos desde el juego, todo lo que tienes que hacer es abrir el menú pulsando la tecla Esc. Luego ve a la sección de Cuenta, y allí te podrás ver la opción de Canjear código. Copia y pega los códigos que te hemos compartido en este artículo y selecciona la opción que dice Canjear.

Cómo conseguir más códigos para canjear en Genshin Impact en noviembre de 2023

Ningún buen viajero está satisfecho con un solo tesoro, así que, si estás en la búsqueda de más códigos para poder mejorar tu experiencia con el sistema gacha del juego, te recomendamos que te mantengas atento a las redes sociales oficiales del juego. En vista de que la nueva versión aún tiene sorpresas por ofrecer, es probable que lancen un par de sorpresas más.

¿Por qué mi código de Genshin Impact no funciona?

Las principales razones por las que un código no te funciona son que escribiste mal el código, este mismo ha vencido o ya lo habías utilizado antes. Te recomendamos que copies el código directamente de esta página y lo introduzcas en la página web pegándolo desde tu portapapeles, así disminuyes las probabilidades de error.

Por otro lado, es probable que el código ya haya vencido, así que asegúrate que ese no sea el caso y recuerda que no puedes usar dos veces el mismo código. Por último, existe una mínima posibilidad de que el código no sea válido en tu región, pero no te preocupes porque en esta web puedes ver todos los códigos separados por regiones.

Eso es todo por ahora con nuestro artículo de códigos para Genshin Impact 4.2 noviembre 2023. Esperamos que puedas canjearlo y obtener todos esos beneficios. Si eres novato en el juego, te recomendamos que le eches un vistazo a estos 10 trucos para avanzar más rápido en Genshin Impact.