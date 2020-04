Ante la increíble popularidad que ha tenido el juego Rainbow Six Siege en PS4, Xbox One y PC, no iba a pasar mucho tiempo hasta que alguna compañía desarrolladora pusiera manos a la obra para crear una versión móvil. Si bien el primer juego que intentó imitar dicha versión se llama Medal of King, el mismo no ha logrado llegar al mercado occidental, pues solo está disponible en China.

El que sí ha cruzado el charco y ha logrado llamar la atención de miles de jugadores en Android es Area F2. Este juego es casi una copia exacta de Rainbow Six Siege, pues los desarrolladores han tomado el núcleo de dicho título y lo han transformado en una versión móvil jugable de muchísima calidad.

Cómo se juega Area F2

Area F2 es un juego de disparos en primera persona en donde la paciencia, la calma y sobre todo la estrategia juegan un papel fundamental al momento de jugar. No solo se debe apuntar y disparar, esto va mucho más allá de cualquier otro juego del mismo estilo.

El título enfrenta a dos equipos de 5 jugadores cada uno: bando atacante vs bando defensor. El bando atacante debe capturar el cuarto en donde se encuentra la bomba, o bien eliminar a todos los enemigos. El bando defensor tiene que evitar que los atacantes capturen la zona marcada, y para ello pueden eliminarlos a todos, o bien esperar a que se consuman los 3 minutos.

Tanto el bando atacante como el bando defensor cuentan con operadores que disponen de habilidades únicas. Cada habilidad puede ser contrarrestada por otro jugador, si es que se seleccionan bien los personajes al momento de comenzar una partida.

Los operadores atacantes disponen de habilidades especiales que les permiten utilizar drones y explosivos para poder romper paredes e ingresar en el objetivo, como así también elementos de distracción para llamar la atención del enemigo e ingresar en la habitación sin perder la vida.

En tanto, los operadores defensores tienen habilidades especiales que les da la posibilidad de resguardarse en la habitación y evitar que los atacantes logren entrar en la misma de forma simple, o sea, son habilidades que le dificultarán la entrada al equipo enemigo.

Todas estas habilidades, tanto la de los atacantes como la de los defensores, deben ser utilizadas de forma correcta, pues no son ilimitadas y en caso de ser usadas de manera errónea, podrían llegar a ser determinantes al momento de tratar de conseguir la victoria.

Descargar Area F2 para Android

El juego ya está disponible en Google Play Store de forma gratuita. De igual forma, si al momento de pinchar sobre el enlace que te dejamos a continuación observas que solo puedes “pre-registrarte”, no te preocupes, puedes descargar la versión APK de Area F2 pinchando aquí.

Sin mucho más que añadir, en caso de que no te haya gustado este título de disparos, te recomendamos descargar Call of Duty Mobile. Si bien el mismo es algo parecido a Area F2, su jugabilidad es bastante diferente, y además es un juego mucho más fácil de jugar (no hace falta plantear estrategias o estar comunicado con tu equipo para poder obtener la victoria).