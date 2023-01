Escape From Tarkov es uno de los mejores shooters para jugar en teléfonos móviles y tablets. Este simulador de combate es disfrutado tanto por jugadores ocasionales, como por aquellos de alto nivel. Su éxito es imparable, pero eso no significa que sea el único de su clase, existen juegos similares en mecánica y estilo que son iguales de emocionantes.

Prepárate para poner a prueba tu habilidad disparando, hasta que veas a tus enemigos reducidos a pulpa con los siguientes shooters. Hemos seleccionado para ti, tres grandes juegos de disparos parecidos a Escape From Tarkov, para que sigas disfrutando de este género increíblemente popular.

3 juegos como Escape From Tarkov para Android

Si ya te has cansado de ganar partidas en Escape From Tarkov y buscas una experiencia similar, te invitamos a probar estas tres excelentes alternativas en tu móvil Android.

Arena Breakout: Hardcore FPS on Mobile – escapa de la zona oscura

Arena Breakout es un juego móvil de disparos y supervivencia en primera persona. En él, los jugadores tomarán el control de un soldado virtual, dentro de una gran escena de mapa abierto. Durante el juego, puedes portar diferentes armas para contrarrestar el fuego cruzado de tus enemigos.

El esperado juego desarrollado por Tencent, Arena Breakout, se encuentra en la versión beta, pero se lanzará pronto. Sin embargo, en la web oficial puedes registrarte y probar esta versión. El juego no requiere dispositivos de alta gama, por lo que es bastante accesible para muchos jugadores.

ENLACE A LA WEB OFICIAL | Arena Breakout

ENLACE PARA DESCARGAR LA APK | Arena Breakout – Hardcore FPS on Mobile

Lost Light – crea tus propias armas

Lost Light es un juego shooter en primera o tercera persona de corte survival, donde tendrás que abrirte paso en un entorno hostil e intentar sobrevivir a los peligros de un mundo marcado por la violencia y la destrucción. Durante tu aventura debes lograr alianzas con otros jugadores para eliminar a los grupos de participantes rivales.

En el juego, encontrarás enormes escenarios que puedes explorar con total libertad, ya sea caminando o en diferentes vehículos. Otro de los aspectos importantes del juego son los refugios, que puedes usar para protegerte. Además, con los recursos que obtienes mientras juegas, podrás construir y mejorar tu propia base de operaciones, donde también puedes descansar y almacenar todos tus tesoros.

Badlanders – enfréntate a otros jugadores online

Badlanders es un juego de acción en primera o tercera persona para Android en el que asumes el papel de un soldado, cuyo objetivo es recolectar la mayor cantidad de botín posible. Para sobrevivir, debes evitar a otros jugadores o matarlos, mientras encuentras una forma de escapar. Elige uno de los seis modelos de jugador (tres masculinos, tres femeninos) y, una vez que ingreses al juego, un misterioso benefactor te indica por radio que recolectes el botín y escapes.

El juego tiene lugar en las ruinas de la civilización. El Santuario de Red Beach alberga los restos de armamento tecnológicamente avanzado, pero debido a que ha sido parcialmente destruido, todo está en juego. Eres tú contra un máximo de 24 jugadores, ¡equípate y prepárate para entrar en la zona caliente de riquezas y peligros!

Ahora ya conoces nuestros 3 juegos favoritos del estilo Escape from Tarkov. ¿Ya te decidiste por alguno de ellos? Si aún no lo has hecho, te invitamos a jugarlos, ya que cada uno te asegura horas de emoción. ¡Es momento de iniciar tu gran aventura!