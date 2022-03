Los proyectores no son algo nuevo, desde hace mucho tiempo están entre nosotros. Pero a pesar de que son muy útiles, no mucha gente tiene uno, posiblemente por lo caros que siempre han sido. Sin embargo, ahora que los avances de la tecnología han abaratado su coste de fabricación, puedes conseguir un buen proyector incluso por menos de 100 euros.

Ahora bien, un proyector de 100 euros puede que no se adapte a tus exigencias. No es lo mismo un proyector para ver diapositivas y fotos que un proyector para jugar o ver películas. En el mercado hay cientos de modelos con características diferentes pensadas para usos específicos. ¿No sabes en qué fijarte al comprar un proyector? No te preocupes, elegir el proyector ideal es más fácil de lo que crees. Enseguida te damos las pautas para hacerlo.

Guía de compra de proyectores: todo lo que debes saber

Como bien sabes, un proyector es un dispositivo óptico que proyecta o «lanza» una imagen o un vídeo sobre una superficie, a menudo utilizando una pantalla de proyección. Para ello, hace brillar una luz a través de una pequeña lente transparente. Ese es el principio básico en el que se basan todo tipo de proyectores. No obstante, la tecnología y los formatos que usan los proyectores para realizar esta función pueden cambiar de un modelo a otro. Por eso debes tener en cuenta lo siguiente.

La tecnología de proyección: ¿LCD, DLP o LCoS?

Comencemos con el núcleo de todo: la tecnología que el proyector usa para generar las imágenes. De ella depende tanto la calidad como el precio del proyector. Actualmente, se utilizan tres tecnologías:

LCD : se emplea una fuente de luz que pasa por tres paneles LCD pequeños de colores rojo, verde y azul (cada uno tiene asignado un color) para producir la proyección de imágenes.

: se emplea una fuente de luz que pasa por tres paneles LCD pequeños de colores rojo, verde y azul (cada uno tiene asignado un color) para producir la proyección de imágenes. DLP : en este caso, la fuente de luz pasa por una rueda de color y luego por un chip DMD (Digital Micromirror Devices) que tiene varios espejos inclinados. Tras esa doble etapa de filtración de la luz, la imagen se proyecta a la superficie.

: en este caso, la fuente de luz pasa por una rueda de color y luego por un chip DMD (Digital Micromirror Devices) que tiene varios espejos inclinados. Tras esa doble etapa de filtración de la luz, la imagen se proyecta a la superficie. LCoS: es la tecnología más avanzada (y cara) del momento, pues combina las dos anteriores. Utiliza paneles LCD para la filtración primaria de la luz y un dispositivo de silicio que compone la imagen proyectada final.

Elige un proyector LCD si… no quieres gastar mucho dinero, prefieres que los colores se vean naturales, deseas una luminosidad alta de proyección y no te molesta su bajo contraste ANSI.

Elige un proyector DLP si… estás dispuesto a pagar más, quieres que se vea bien en habitaciones con luz ambiental (alto contraste ANSI y buena escala de grises), aunque tenga menos luminosidad que un LCD, y brinde una buena definición de imágenes. Con algunos proyectores DLP económicos puedes escuchar su rueda girar, pero no con los más prémium.

Elige un proyector LCoS si… el dinero no es problema para ti y quieres el mejor proyector del mercado en todos los aspectos: definición, contraste, fluidez de imágenes, etc. Estos proyectores hacen que la matriz de píxeles apenas se vea, por lo que son los mejores para juegos y cine.

La fuente de luz también es más importante de lo que piensas

Antes explicábamos que cada proyector tiene una fuente de luz desde la que parte todo. Lo que no mencionamos es que los fabricantes utilizan distintas fuentes que varían en calidad, luminosidad y vida útil. Estas son las fuentes de luz que montan los proyectores hoy en día:

Lámpara tradicional : es la más económica y luminosa de todas. Alcanza una luminosidad de entre 1000 y 2000 lúmenes. Sin embargo, también es la que tiene una vida útil más corta: unas 5000 horas como máximo. Además, su luminosidad decae al mismo ritmo que su vida útil. Y por si fuera poco, requiere unos minutos de calentamiento para poder empezar a funcionar.

: es la más económica y luminosa de todas. Alcanza una luminosidad de entre 1000 y 2000 lúmenes. Sin embargo, también es la que tiene una vida útil más corta: unas 5000 horas como máximo. Además, su luminosidad decae al mismo ritmo que su vida útil. Y por si fuera poco, requiere unos minutos de calentamiento para poder empezar a funcionar. LED : su principal ventaja es que tiene una vida útil de hasta 20000 horas y mantiene una luminosidad uniforme durante toda su vida. Puedes encontrar modelos LED tan baratos como los modelos con lámparas tradicionales, pero en igualdad de precios siempre van a ser inferiores los modelos LED en cuanto a lúmenes.

: su principal ventaja es que tiene una vida útil de hasta 20000 horas y mantiene una luminosidad uniforme durante toda su vida. Puedes encontrar modelos LED tan baratos como los modelos con lámparas tradicionales, pero en igualdad de precios siempre van a ser inferiores los modelos LED en cuanto a lúmenes. Láser: es la fuente de luz más cara del mercado, pero es la que da mejores resultados. Su luminosidad ronda los 5000 lúmenes (ideal para espacios con mucha luz ambiental) y su vida útil es de hasta 25000 horas. Casi ni se degrada con el uso.

Ten en cuenta que los modelos LED y láser son los más compactos y ligeros del mercado, por lo que si necesitas un proyector portátil quizás debas descartar de una vez los que usan lámparas tradicionales.

Los lúmenes que debe tener tu proyector

Los lúmenes no son más que la cantidad de luz que entrega el proyector. Si la cantidad de luz no es suficiente, la proyección se verá con baja definición o incluso oscura. Este problema también depende de la distancia de proyección y de la luz ambiental, por supuesto, pero los lúmenes son lo que más influye. Aquí te dejamos una guía de cuántos lúmenes necesitas en tu proyector según el escenario:

Uso en casa : entre 1000 y 2000 lúmenes.

: entre 1000 y 2000 lúmenes. Para usar en oficinas y aulas : entre 2500 y 3500 lúmenes o incluso mucho más si la sala es grande.

: entre 2500 y 3500 lúmenes o incluso mucho más si la sala es grande. Uso en tiendas grandes, bares, etc. : si quieres una gran pantalla serían unos 4000-6000 lúmenes.

: si quieres una gran pantalla serían unos 4000-6000 lúmenes. Para diapositivas en salas pequeñas : 1000 lúmenes.

: 1000 lúmenes. Uso en exteriores: 4000 lúmenes o más.

Toma estos datos solo como una referencia. Recuerda que puedes necesitar más o menos lúmenes dependiendo de la luz ambiental que exista en el lugar donde vas a usar el proyector.

El formato y la resolución definen su uso

También es importante que te fijes en la relación de aspecto (la proporción entre el ancho y el alto de la imagen) a la que es capaz de proyectar las imágenes el proyector. Básicamente, hay dos a elegir:

4:3 (como un cuadrado) : es el formato que tradicionalmente se ha usado en diapositivas y presentaciones. También es el formato con el que se rodaron todas las películas y series clásicas. Además, los juegos antiguos (anteriores a 2006) se diseñaron originalmente para este ratio.

: es el formato que tradicionalmente se ha usado en diapositivas y presentaciones. También es el formato con el que se rodaron todas las películas y series clásicas. Además, los juegos antiguos (anteriores a 2006) se diseñaron originalmente para este ratio. 16:9 o 16:10 (rectangular): desde 2009 es el formato estándar de cine, series, videojuegos y hasta diapositivas. Es el que más te recomendamos para un uso general.

Para otros formatos que quieras reproducir, debes toquetear el zoom de la lente y el ajuste de imagen para conseguir que se vea bien. Por otro lado, también hay que prestar atención a la resolución máxima de salida del proyector, que puede ser:

Full HD (1080p) : la más útil para portátiles y consolas de la generación de PS4 o anteriores.

: la más útil para portátiles y consolas de la generación de PS4 o anteriores. HD (720p) : se queda a medio camino entre la resolución Full HD y la SD. No está mal para diapositivas y vídeos.

: se queda a medio camino entre la resolución Full HD y la SD. No está mal para diapositivas y vídeos. XGA (1024×768), WXGA (1280×800), VGA (640×480) y SVGA (800×600) : son resoluciones típicas para presentar información en salas de reuniones. No te ofrecen la mejor calidad de imagen para contenido de entretenimiento.

: son resoluciones típicas para presentar información en salas de reuniones. No te ofrecen la mejor calidad de imagen para contenido de entretenimiento. 4K (UHD): la mejor para montarte un cine en casa o para exprimir tu PS5, Xbox Series X o PC gaming.

Te aconsejamos que elijas el proyector que tenga la resolución del contenido que con mayor frecuencia vas a proyectar. Y es que, si intentas reproducir algo con resolución diferente a la del proyector, se acabará viendo mal porque sufrirá una adaptación automática que generalmente no da buenos resultados.

No te olvides de la conectividad

No cometas el error de comprar un proyector y después no saber cómo conectarlo o usarlo con tus dispositivos. Un proyector de gran calidad debería contar con todas estas conectividades:

HDMI : es el puerto estándar en la actualidad para la entrada de vídeo en alta definición. Te permitirá conectar al proyector tu portátil, Blu-Ray, consola o incluso tu móvil por medio de un adaptador (si tu móvil es compatible con salida de vídeo).

: es el puerto estándar en la actualidad para la entrada de vídeo en alta definición. Te permitirá conectar al proyector tu portátil, Blu-Ray, consola o incluso tu móvil por medio de un adaptador (si tu móvil es compatible con salida de vídeo). VGA : es otro puerto de entrada de vídeo muy usado, sobre todo por los ordenadores y portátiles antiguos. Probablemente no lo necesites, aunque nunca se sabe.

: es otro puerto de entrada de vídeo muy usado, sobre todo por los ordenadores y portátiles antiguos. Probablemente no lo necesites, aunque nunca se sabe. S – Video : es la entrada de vídeo menos usada de todas las que están aquí. Sin embargo, la suelen usar muchos decodificadores de televisión, así que puede ser interesante tener este puerto en el proyector.

: es la entrada de vídeo menos usada de todas las que están aquí. Sin embargo, la suelen usar muchos decodificadores de televisión, así que puede ser interesante tener este puerto en el proyector. USB : indispensable porque te permitirá conectar pendrives directamente en el proyector y reproducir contenido de forma autónoma, sin tener un portátil o reproductor conectado.

: indispensable porque te permitirá conectar pendrives directamente en el proyector y reproducir contenido de forma autónoma, sin tener un portátil o reproductor conectado. SD : sirve para lo mismo que la entrada USB. En este caso, te dejará ver cómodamente las fotos o vídeos que tienes guardados en una tarjeta SD.

: sirve para lo mismo que la entrada USB. En este caso, te dejará ver cómodamente las fotos o vídeos que tienes guardados en una tarjeta SD. WiFi: solo los proyectores más modernos cuentan con chip WiFi para que puedas enviarles de manera inalámbrica el contenido que quieres que proyecten. Así, no tendrás una maraña de cables y su uso será más sencillo.

De todas estas conectividades, la más necesaria actualmente es la HDMI, aunque las VGA y USB también son de gran ayuda. Si vas a comprar un proyector caro, debe tener esas tres conectividades y WiFi, como mínimo. Además, muchos incluso tienen Android TV que viene genial para que no tengas ni que conectar nada al proyector.

¡Ve a elegir el mejor proyector para ti!

Ahora que ya sabes qué mirar para elegir un proyector, esperamos que tomes la mejor decisión al momento de comprar uno. Si quedaste con dudas o necesitas más ayuda, en la web Proyectagato encontrarás guías más detalladas al respecto y las mejores ofertas en proyectores. ¡Échale un ojo!