Para aliviar dolores puntuales y disminuir el estrés diario, no hay nada mejor que un buen masaje. La mala noticia es que ir al masajista resulta caro, sin mencionar que no todas las personas pueden hacer un espacio en su agenda para acudir a los servicios de este especialista. ¿La solución para la mayoría? Una buena pistola de masajes, como la Bob and Brad C2 de la que te hablaremos aquí. Si practicas deportes, te vendrá como anillo al dedo porque te ayudará a reducir el dolor muscular después de un entrenamiento y recuperarte más rápido para rendir mejor.

Específicamente, la pistola de masajes Bob and Brad C2 es una de las más populares del mercado por su excelente relación calidad / precio. El particular nombre de esta marca viene del fisioterapeuta Bob Schrupp y su amigo de profesión y negocios Brad Heineck, que es uno de los mejores en el área de fortalecimiento y acondicionamiento. Estos dos profesionales han unido sus conocimientos para crear productos de calidad destinados a personas que requieran autoservicios de fisioterapia. Así nació la marca Bob and Brad.

Esta pistola de masajes ya se puede conseguir por menos de 100 € en Amazon (al final del artículo te contamos cómo) y es una compra muy recomendada, ya sea para ti mismo o para regalar. Acompáñanos a conocerla a fondo.

Cómo es la pistola masajeadora Bob and Brad C2 y para qué sirve

La pistola masajeadora Bob and Brad C2 te permite masajear cualquier parte de tu cuerpo de forma manual con hasta 5 niveles de intensidad y con 5 cabezales diferentes para adaptarse a diferentes partes de tu cuerpo. Los beneficios que conseguirás con esta pistola de masajes son los siguientes:

Mayor del flujo sanguíneo : es bien sabido que los masajes en general ayudan a aumentar la circulación del flujo sanguíneo, por lo que una pistola de masajes te proporcionará el mismo beneficio. Resulta especialmente útil para tratar inflamación y la hinchazón de los músculos después de golpes o duras sesiones de entrenamiento. Así que, si practicas deportes o haces ejercicio con frecuencia, recuperarás los tejidos dañados más rápido con una pistola masajeadora.

: es bien sabido que los masajes en general ayudan a aumentar la circulación del flujo sanguíneo, por lo que una pistola de masajes te proporcionará el mismo beneficio. Resulta especialmente útil para tratar inflamación y la hinchazón de los músculos después de golpes o duras sesiones de entrenamiento. Así que, si practicas deportes o haces ejercicio con frecuencia, recuperarás los tejidos dañados más rápido con una pistola masajeadora. Flexibilidad mejorada : los masajes proporcionados por las pistolas de masaje mejoran la flexibilidad del cuerpo, al aflojar los músculos y tendones tensos. Y es que te permiten liberar toda la tensión acumulada, ya sea por el estrés o por el ejercicio. Luego de un buen masaje con una pistola de masaje, verás que podrás moverte de forma más libre, lo cual te permitirá rendir mejor.

: los masajes proporcionados por las pistolas de masaje mejoran la flexibilidad del cuerpo, al aflojar los músculos y tendones tensos. Y es que te permiten liberar toda la tensión acumulada, ya sea por el estrés o por el ejercicio. Luego de un buen masaje con una pistola de masaje, verás que podrás moverte de forma más libre, lo cual te permitirá rendir mejor. Menos estrés : liberar la tensión y aliviar los dolores es la especialidad de las pistolas de masaje. Y esto, si te pones a pensar, también da como resultado una reducción significativa del estrés que tanto tu mente como tu cuerpo acumulan en situaciones límites (en términos físicos y psicológicos). Químicamente, esto se explica por las endorfinas que se liberan al masajear los músculos, las cuales son hormonas que funcionan como analgésicos naturales.

: liberar la tensión y aliviar los dolores es la especialidad de las pistolas de masaje. Y esto, si te pones a pensar, también da como resultado una reducción significativa del estrés que tanto tu mente como tu cuerpo acumulan en situaciones límites (en términos físicos y psicológicos). Químicamente, esto se explica por las endorfinas que se liberan al masajear los músculos, las cuales son hormonas que funcionan como analgésicos naturales. Menos dolor : la vibración que realiza una pistola masajeadora permite relajar los músculos tensos, lo cual se traduce en una disminución de los dolores acumulados. En caso de tener inflamación, artritis u otros dolores y molestias, cualquier médico te recetará una pistola de masajes para menguar los dolores.

: la vibración que realiza una pistola masajeadora permite relajar los músculos tensos, lo cual se traduce en una disminución de los dolores acumulados. En caso de tener inflamación, artritis u otros dolores y molestias, cualquier médico te recetará una pistola de masajes para menguar los dolores. Más y mejor rendimiento: una vez que logras liberarte de tensión, estrés y dolores con una pistola de masajes, notarás que tu rendimiento en el deporte o actividad que practicas mejorará. Además, conseguirás no cansarte o detenerte tan rápido por molestias.

Ahora bien, antes de comprar cualquier pistola de masaje, es importante tener en cuenta sus características particulares que determinarán qué tan buena puede ser. La Bob and Brad C2 es una de las más recomendadas precisamente porque es muy completa en cuanto a especificaciones. Compruébalo tú mismo a continuación.

Características de la pistola de masaje Bob and Brad C2

Dimensiones y peso : 17,3 x 6,1 x 13,0 cm. 680 gramos.

: 17,3 x 6,1 x 13,0 cm. 680 gramos. Potencia : velocidad máxima de hasta 3200 RPM.

: velocidad máxima de hasta 3200 RPM. Área de masajes : hombro, espalda, cuello, pierna, pie y todo el cuerpo.

: hombro, espalda, cuello, pierna, pie y todo el cuerpo. Método de masaje : percusión de tejido profundo.

: percusión de tejido profundo. Temporizador automático : 10 minutos.

: 10 minutos. Intensidad de masaje : 5 velocidades a elegir con 5 cabezales de masaje distintos.

: 5 velocidades a elegir con 5 cabezales de masaje distintos. Ruido : inferior 60 dB.

: inferior 60 dB. Fuente de alimentación : 5 V / 2 A.

: 5 V / 2 A. Carga : rápida a través de su puerto USB-C.

: rápida a través de su puerto USB-C. Materiales de fabricación: plástico robusto con agarre de silicona.

¿Vale la pena la pistola de masaje Bob and Brad C2?

Si eres un atleta, alguien que practica deportes ocasionalmente o simplemente una persona con un trabajo físicamente exigente, la pistola de masaje Bob and Brad C2 te vendrá genial. Con su potencia de hasta 3200 RPM puede liberar la tensión de tus músculos en pocos minutos y reducir considerablemente el dolor en sitios puntuales de tu cuerpo.

Puedes ajustar su potencia entre 5 velocidades diferentes, en caso de que quieras un masaje muy potente para quitar dolores o un masaje lento para relajarte. También trae cinco cabezales que hacen posible masajear distintas partes del cuerpo de forma cómoda y efectiva, así como focalizarse en problemas puntuales. Dicho sea de paso, tiene una función de temporizador muy genial que detiene la pistola después de 10 minutos de masaje para que así la muevas a otra zona.

Su calidad de construcción, por cierto, es fenomenal. Tiene un agarre de silicona bastante suave y cómodo, es ligero (pesa un poco más de 600 gramos) su batería está protegida contra sobrevoltaje, sobrecorriente, cortocircuito, sobretemperatura y otros inconvenientes, cuenta con una ranura de ventilación en la parte superior para disipar el calor, y no supera los 60 dB, por lo que podríamos decir que es una pistola de masajes silenciosa.

De igual forma, es importante destacar que viene con su propio estuche para guardar todos los accesorios incluidos y se carga rápido a través de su puerto USB-C. Sin lugar a dudas, es una pistola masajeadora de calidad que merece la pena.

Dónde comprar la Bob and Brad C2 al mejor precio

La pistola masajeadora de percusión de tejido profundo Bob and Brad C2 normalmente vale 119,98 €. Sin embargo, ahora mismo está disponible en Amazon por solo 99,98 $ usando este botón: