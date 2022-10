Beelink continúa progresando a buen ritmo en el terreno de los mini-ordenadores. Tras lanzar el excelente Beelink SEi11 Pro, el fabricante nos trae un modelo de nueva generación llamado Beelink SEi12 i5-1235U. Este nuevo mini PC llega con un renovado procesador Intel Core i5 de doceava generación, un veloz SSD de tipo M.2 NVMe / PCIe 4.0 / 2280 con 500 GB de espacio de almacenamiento y hasta 32 GB de RAM en dos canales.

Sin duda alguna, estamos ante una versión mejorada y lo mejor es que su precio es prácticamente el mismo que el de la generación anterior. Así que vale la pena echarle un ojo. Acompáñanos a conocer sus especificaciones, precio oficial y dónde se puede comprar.

Podrán cambiar muchas cosas, pero no el diseño. Así parece pensar Beelink, pues su nuevo ordenador compacto SEi12 i5-1235U repite el mismo diseño de siempre que caracteriza a sus mini PC. Es rectangular y mide 126 mm de largo con 113 de ancho. Cuenta con rejillas de ventilación tanto en la parte superior como en los laterales. En la parte frontal ofrece dos puertos USB-A 3.0 junto a un USB-C y jack de 3.5 mm para auriculares. Atrás tiene otros dos puertos USB-A (pero en versión 2.0), una entrada LAN, dos HDMI para conectarlo a dos pantallas al mismo tiempo (ambos soportan la transmisión en 4K a 60 Hz) y una entrada de alimentación DC.

En su interior tiene un procesador Intel Core i5-1235U de 10 núcleos con una velocidad de reloj máxima de 4,4 GHz. Ofrece un 40% más de rendimiento y un 35% más de potencia gráfica que un i7-1165G7. Aparte, utiliza un SSD de 500 GB súper rápido con velocidad de lectura de 7000 MB/s, junto a una memoria RAM de hasta 32 GB (ampliable hasta 64 GB) instalada en dos canales para mayor velocidad. Echa un vistazo a su ficha técnica para conocer su hardware en profundidad.

Características Beelink SEi12 i5-1235U Dimensiones 126 x 113 x 42 mm. Procesador Intel Core i5-1235U de 10 núcleos y 12 hilos. Velocidad de reloj base de 3,3 GHz y máxima de 4,4 GHz. Gráfica Intel Iris Xe con velocidad de 1200 MHz. RAM 16 o 32 GB DDR4 (Dual Channel). Soporta hasta 64 GB. Almacenamiento 500 GB M.2 NVMe SSD PCIe 4.0. Soporta hasta 2 TB. Conectividad inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de DC.

2 x HDMI (con salida 4K / 60 Hz).

1 x Ethernet Gigabit.

2 x USB 3.0 Tipo-A.

2 x USB 2.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C. Sistema operativo Windows 11. Adaptador 19 V – 6,32 A. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador.

1 x Manual de usuario.

2 x Cables HDMI (de 100 cm y 20 cm).

1 x Soporte VESA (para colgarlo al monitor).

Gracias a su excelente configuración de hardware, puede brindarte un excelente rendimiento en programas de diseño como Blender, Maxon Cinema 4D o KeyShot, así como en programas de edición del estilo de Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects y DaVinci Resolve. Incluso, va muy bien con la mayoría de juegos, incluyendo League of Legends, Genshin Impact y Fall Guys. Es importante mencionar que viene con un sistema de refrigeración de dos ventiladores para realizar todas estas tareas a una temperatura normal que no afecte al rendimiento.

En cuanto a conectividad inalámbrica, ofrece las mejores del mercado: WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Podrás conectarle los periféricos inalámbricos que quieras y disfrutar de un Internet rápido en él. Por cierto, viene con un soporte VESA en la caja para que puedas montarlo detrás de un monitor y así no ocupará nada de espacio en tu escritorio.