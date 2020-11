Si nos ponemos a pensar en la gran cantidad de usuarios que tiene Netflix en todo el mundo, todos ellos consumiendo contenidos en streaming regularmente de sus servidores, de inmediato surge la pregunta… ¿cómo es que Netflix no ha tenido ninguna caída catastrófica en los últimos años, incluso con la gran oleada de tráfico que recibió durante la pandemia? Al parecer, hay mucha gente preguntándose lo mismo, por lo que la propia Netflix ha salido a explicar cómo logran que su plataforma funcione tan bien.

Según la compañía, el secreto está en el uso de una tecnología de eliminación progresiva de carga basada en prioridades, la cual permite mantener el flujo del streaming incluso cuando hay fallos graves entre bastidores. Suena un poco complejo, pero básicamente se trata de una tecnología que de forma inteligente sacrifica la “calidad del streaming” sin que tú lo notes para reducir el tráfico.

Así evita Netflix que sus servidores se caigan pese a la gran carga que soportan

De acuerdo a la explicación ofrecida por Netflix, su plataforma puede eliminar ciertos elementos del streaming para aligerar la carga de tráfico en momentos de gran afluencia de usuarios. Esta “eliminación de elementos” se realiza de forma prioritaria. Es decir, primero se eliminan las cosas menos críticas (elementos que el usuario ni siquiera se da cuenta que estaban) hasta lo más crítico que sería impedir la reproducción del streaming, aunque a este nivel no se suele llegar.

Antes de cortar el streaming, la tecnología de Netflix elimina cosas como los registros y solicitudes de fondo que no afectan en lo absoluto la experiencia. Si esto no es suficiente, el sistema procede a “degradar la experiencia” que realmente no se trata de empeorar la calidad del streaming, sino de quitar cosas como el selector de idiomas del reproductor, los marcadores de pausa, el historial de visualización, etc.

En concreto, el servicio llamado Zuul que utiliza Netflix es el que detecta cuándo la plataforma está en problemas debido a la alta carga y determina qué cosas se deben “eliminar” para solucionarlo. Por supuesto, Zuul va quitando cosas de las menos importantes a las más importantes como explicamos antes. De esa forma, miles de personas en el mundo pueden disfrutar de Netflix a la vez sin experimentar problemas reales en la calidad del streaming.

Nada es infalible, Netflix también puede caerse (pero es poco probable)

Eso sí, esta tecnología que usa Netflix no puede solucionar todo. Hay momentos en que la carga puede ser tan grande que Zuul no tenga otra opción que entrar en fase crítica y hacer caer la plataforma entera. Por suerte, esto no ha sucedido en los últimos años gracias a ciertas decisiones oportunas que tomó la compañía. Por ejemplo, a principios de este año cuando empezaron los confinamientos por la pandemia, Netflix redujo la tasa de bits para evitar una caída.

De todas formas, con la tecnología de eliminación progresiva de carga basada en prioridades, Netflix asegura al usuario un streaming robusto con pocas probabilidades de presentar fallas graves. Esto es sumamente importante para Netflix hoy en día, pues hay muchos competidores en el mercado a los que sus usuarios podrían migrar si la plataforma funcionase mal.

Fuente | Netflix Technology Blog