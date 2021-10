Hablar de la oxitocina es pensar inmediatamente en la hormona del amor, ya que popularmente es conocida de esa manera. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si es algo que va más allá de eso? Un estudio apunta a que sí y, de hecho, la oxitocina podría guardar relación con las personas que sigues en Instagram.

Una variación en los genes de la oxitocina puede hacerte propenso a seguir más personas en Instagram

Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur), y publicado en Heliyon, reveló que una variación en el gen receptor OXTR podría influir en la cantidad de personas que sigues en Instragram. El estudio fue realizado a 57 estudiantes de esta universidad, ubicados en un rango etario entre 18 y 25 años. Siendo un poco más concretos, la investigación estuvo dividida en tres fases:

Se tomó una muestra de ADN a cada sujeto con la finalidad de analizar sus particularidades genéticas. Se les aplicó una encuesta sobre la ansiedad y evitación al momento de relacionarse con sus parejas. Realizaron una revisión a los perfiles de Instagram de cada participante para identificar cómo interactuaba cada uno en esta red social, tomando en cuenta tres variables: número de publicaciones, número de usuarios seguidos y cantidad de seguidores.

Al cruzar los datos es un índice que llamaron «Índice de deseabilidad social» (SDI, en inglés), los responsables del estudio descubrieron lo siguiente: los estudiantes con genotipo AA en la región rs2254298 del OXTR y portadores G en la rs53576 son más propensos a seguir a más personas en Instagram que los que son portadores G en la primera región y portadores A en la segunda, especialmente si tienen una buena relación de pareja. Sí, una simple variación genética podría influir en cómo interactúas en tus redes.

Sin embargo, al ser un estudio con una muestra tan pequeña, los investigadores comentaron que no se puede asegurar que dicha relación genética con Instagram exista y sea exacta. No obstante, da señales de que vale la pena seguir estudiándolo más a fondo para comprobar que realmente sea así, algo que incluso podría influir en el futuro de las redes sociales.

¿Lo tomarán en cuenta los desarrolladores? Probablemente, en especial luego de enterarnos de que Facebook sabe todo el daño que hace el algoritmo de Instagram a algunos usuarios y aun así no cambian esa realidad.

¿Por qué podría existir una relación entre la oxitocina y las redes sociales como Instagram?

Pasando a un enfoque menos científico que te ayude a comprender la hipótesis del estudio, que la llamada hormona del amor pueda influir en cómo te comportas en las redes sociales suena bastante lógico. ¿Por qué? Porque la oxitocina también es conocida como la hormona del apego, solo que ese nombre no es tan agradable a la vista y el oído, ¿cierto?

¿Qué significa esto? Que está estrechamente ligada a cómo interactúas y te sientes en todo tipo de ámbito social, desde las relaciones de pareja, las parentales, las familiares, de trabajo y demás, incluso en las redes sociales.

Aunque ojo, la oxitocina entra en juego principalmente cuando ya pasan las grandes descargas de dopamina (hormona de la felicidad) y es momento de estar más tranquilo y cómodo con alguien. Y, adivina, ¿acaso no es en esos momentos de tranquilidad o baja emocionalidad cuándo revisas tus redes sociales? Seguro que sí, porque nadie lo hace cuando está en la cúspide de la alegría.

Así, suena bastante lógico que una variación el gen OXTR tenga un efecto en nuestro comportamiento social. De hecho, la investigación también arrojo lo siguiente:

Una variación en uno de los nucleótidos del gen OXTR puede predecir cómo te comportas y relacionas con tus padres .

. Otra variación puede dar luces sobre una tendencia a buscar apoyo en situaciones difíciles.

Mientras, otra modificación de otro nucleótido puede influir en cómo te sientes con tu pareja.

Es una genialidad, ¿cierto? El ser humano es una interacción constante de reacciones químicas, así que no debería sorprendernos. No obstante, ¿será que estamos a las puertas de usar los estudios genéticos en las redes sociales? Quizás Facebook y compañía ya estén listas para dejar atrás el análisis psicoemocional para hurgar en lo más profundo de nuestra existencia y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué piensas al respecto?