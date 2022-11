WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas hoy en día. Los datos incluidos en tu WhatsApp contienen mucha información importante. Ahora bien, si has perdido tus datos de WhatsApp debido a cualquier incidente, entonces necesitas una herramienta de recuperación de WhatsApp reputada, fiable y potente para restaurar los datos perdidos.

WooTechy iSeeker para WhatsApp es la herramienta de recuperación de WhatsApp más potente que ofrece el mejor enfoque posible para recuperar los chats y los archivos adjuntos de WhatsApp. Acompáñanos a revisar este software en detalle y ver cómo utilizarlo para recuperar datos de WhatsApp.

¿Por qué se perdieron mis datos de WhatsApp?

Hay muchas razones por las cuales tus datos de WhatsApp se pueden perder. Algunas de las más posibles y comunes son las siguientes:

Has borrado accidentalmente los chats u otros datos de WhatsApp.

u otros datos de WhatsApp. Has realizado un restablecimiento de fábrica en tu teléfono.

Has eliminado tu cuenta de WhatsApp .

. Se produjeron algunos errores después de actualizar WhatsApp o el sistema de tu teléfono.

o el sistema de tu teléfono. Tu teléfono se ha dañado o roto.

Y no importa lo que ha causado la pérdida de datos de WhatsApp, iSeeker para WhatsApp seguramente te ayudará a recuperar todos sus datos.

¿Qué es iSeeker for WhatsApp y para qué sirve?

iSeeker para WhatsApp es una herramienta de recuperación de WhatsApp desarrollada por WooTechy. Puede recuperar todos los datos de WhatsApp, como el chat de WhatsApp, el historial de llamadas, los documentos y todos los demás tipos de datos relacionados con WhatsApp, como el historial de llamadas de WhatsApp, los mensajes, las fotos, los vídeos, etc. Ofrece una vista previa de los datos recuperables antes de restaurarlos en el PC o en el dispositivo. Además, todo el proceso es 100% seguro, sin posibilidad de duplicación de datos.

iSeeker para WhatsApp ofrece tres modos de recuperación de datos de WhatsApp, es decir, puede recuperar los datos de WhatsApp directamente desde el almacenamiento del dispositivo, Google Drive o iTunes. La interfaz de usuario es muy intuitiva y requiere unos pocos clics para completar todo el proceso de restauración, es decir, el escaneo, la vista previa y la recuperación.

¿Por qué elegir iSeeker for WhatsApp?

WooTechy iSeeker for WhatsApp es una herramienta inteligente de recuperación de datos de WhatsApp que es capaz de restaurar los datos de WhatsApp fácilmente y al instante. Algunas de las razones claves por las que debes elegir iSeeker para WhatsApp son las siguientes:

Ser capaz de recuperar los datos perdidos de WhatsApp sin copia de seguridad.

sin copia de seguridad. Soporta la recuperación tanto de WhatsApp como de WhatsApp Business .

. Compatible con dispositivos Android e iOS , incluyendo Android 13 e iOS 16.

, incluyendo Android 13 e iOS 16. Recuperar WhatsApp desde múltiples escenarios de pérdida de datos.

de pérdida de datos. Permite la vista previa y la recuperación selectiva .

. Permite recuperar WhatsApp en el PC o en el dispositivo.

o en el dispositivo. Ofrece una interfaz sencilla basada en clics.

En resumen, es una herramienta de recuperación de datos de WhatsApp completa y potente que garantiza una gran compatibilidad, un potente escaneo y una recuperación selectiva instantánea de WhatsApp.

Cómo recuperar mensajes de WhatsApp borrados con iSeeker for WhatsApp

Cómo usar iSeeker para WhatsApp para recuperar mensajes de WhatsApp borrados 1 de 6

Ahora que conoces las características de iSeeker for WhatsApp, vamos a ver los pasos para utilizar iSeeker for WhatsApp para recuperar los mensajes eliminados del almacenamiento del dispositivo. Sigue los siguientes pasos para recuperar WhatsApp con iSeeker for WhatsApp:

Descarga y abre iSeeker en tu PC y selecciona «Device Storage» como la ubicación para recuperar los datos de WhatsApp.

y selecciona «Device Storage» como la ubicación para recuperar los datos de WhatsApp. Conecta tu dispositivo Android / iOS con el ordenador mediante un cable USB . Si estás recuperando WhatsApp desde un dispositivo Android, entonces permite la depuración USB. Del mismo modo, si estás recuperando WhatsApp desde un dispositivo iOS, haz clic en «Confiar en este ordenador» en la ventana emergente. Una vez que el dispositivo esté conectado, haz clic en el botón «Iniciar».

. Si estás recuperando WhatsApp desde un dispositivo Android, entonces permite la depuración USB. Del mismo modo, si estás recuperando WhatsApp desde un dispositivo iOS, haz clic en «Confiar en este ordenador» en la ventana emergente. Una vez que el dispositivo esté conectado, haz clic en el botón «Iniciar». iSeeker comenzará el proceso de escaneo, pero el proceso varía dependiendo de tu sistema operativo . Por lo tanto, sigue los siguientes pasos según el sistema operativo de tu dispositivo.

. Por lo tanto, sigue los siguientes pasos según el sistema operativo de tu dispositivo. iSeeker comenzará a escanear y extraer los datos de tu dispositivo y los almacenará en los Registros del Historial . De esta manera, podrás recuperar los datos en cualquier momento incluso si tu dispositivo se reinicia por completo. Una vez completado el escaneo, haz clic en el botón «Siguiente».

. De esta manera, podrás recuperar los datos en cualquier momento incluso si tu dispositivo se reinicia por completo. Una vez completado el escaneo, haz clic en el botón «Siguiente». Para analizar la base de datos de WhatsApp, tienes que conceder permiso a iSeeker . Por lo tanto, elige primero entre WhatsApp Messenger y WhatsApp Business y luego verifica tu cuenta de WhatsApp. Una vez hecho esto, iSeeker comenzará a analizar la base de datos de WhatsApp para extraer todos los datos recuperables.

. Por lo tanto, elige primero entre WhatsApp Messenger y WhatsApp Business y luego verifica tu cuenta de WhatsApp. Una vez hecho esto, iSeeker comenzará a analizar la base de datos de WhatsApp para extraer todos los datos recuperables. Para comenzar el escaneo de datos para un dispositivo iOS, elige primero entre WhatsApp Messenger y WhatsApp Business y luego espera hasta que iSeeker acceda a los datos del dispositivo y procese los archivos .

. Una vez que el escaneo se ha completado con éxito, puedes previsualizar todos los datos recuperables en una interfaz similar a la de WhatsApp. Así que tómate un tiempo para previsualizar los datos y luego selecciona los que quieres recuperar. Una vez hecho esto, haz clic en «Recuperar en el dispositivo» o «Recuperar en el PC».

Tenemos un montón de conversaciones de chat importantes y fotos memorables compartidas a través de WhatsApp que nunca tenemos la intención de perder esos activos de datos. Sin embargo, la pérdida de datos de WhatsApp puede suceder a cualquiera debido a cualquier error involuntario. No está en nuestro control evitar la pérdida inesperada de datos, pero lo que sí podemos hacer es recuperar esos chats y archivos adjuntos de WhatsApp perdidos.

iSeeker for WhatsApp ofrece la mejor y más potente recuperación de datos de WhatsApp. Su interfaz de usuario intuitiva, el proceso basado en clics, el escaneo profundo y la vista previa con recuperación selectiva lo convierten en una solución única para recuperar WhatsApp tanto para dispositivos Android como iOS. No dude en probarlo ahora mismo.