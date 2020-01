En pleno aumento de la tensión internacional entre Estados y Medio Oriente, Google se ha lanzado al agua. Luego de una temporada fuera por supuesto espionaje, ToTok ha regresado a la Play Store este fin de semana. Ahora, podrás instalar nuevamente esta app sin problema alguno en tu Android.

Según declaraciones en twitter de Kim Zetter, uno de los periodistas más importante de USA sobre ciber-seguridad, Google se habría saltado todas las recomendaciones que las agencias de inteligencia hicieron sobre esta aplicación. Además, también publicó un correo que recibió de ToTok donde le solicitaban hacer buena publicidad de la app a cambio de dinero, lo que deja aún más en entredicho la decisión de Google.

Google allowed ToTok back into its Google Play store over the weekend, despite the fact that the intel community insists the chat app is a spy tool for the UAE and ToTok is trying to bribe journalists into saying good things about it 👇 https://t.co/Fz0iASlHKr

— Kim Zetter (@KimZetter) January 6, 2020