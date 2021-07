Está claro que cuando tienes una mascota es para cuidarla y alimentarla en buenas condiciones, no solo para acariciarla y subir fotos a las redes sociales. Si es tu primera mascota o te preocupa su alimentación, te proponemos descargar la app de Sappi.

Es un proyecto innovador y que pretende darte luz sobre lo sana que es la comida que compras a tu perro o tu gato. Una forma de tomar mejores decisiones en la nutrición de tu acompañante que no te supondrá ni esfuerzo ni dinero.

Sappi, una app que te dice lo sana que es la comida para tu mascota

Es una aplicación recién salida del horno, ya que hace muy poco que está disponible en Google Play para su descarga. Una herramienta que cuenta con una amplia base de datos para almacenar infinidad de alimentos de mascotas.

Te permite saber las propiedades de cada comida y determinar, por un baremo de la propia aplicación, si es saludable o no para tu perro o gato. Asimismo, describe si el alimento es ultraprocesado, la composición del mismo o si la calidad de la materia prima es buena o no. Una completa guía para darle a tu mascota la mejor comida posible.

De hecho, tiene una fórmula para calcular esa calidad en función de esos tres parámetros anteriores. El resultado se muestra con tres colores, de mayor a menor calidad: verde, naranja y rojo.

Además, cuenta con un directorio que permite encontrar ese alimento que te ha encantado, para comprarlo en la tienda más cercana a tu ubicación. Eso sí, a nivel de funcionamiento, la aplicación tiene algunos fallos superficiales, como cargar la sesión o los alimentos correctamente.

Cómo funciona la aplicación de Sappi en Android

Para acceder a esta aplicación, no tienes que hacer demasiado. Simplemente tienes que registrarte con un correo en la plataforma y seleccionar si posees un perro o un gato, aunque es opcional. Una vez completado el registro, accedes de manera inmediata al menú de la aplicación.

Ahí encuentras numerosos alimentos, aunque la interfaz tiene otras secciones, como un historial de la comida que has visto y otra en la que se muestran las favoritas. Si quieres buscar un alimento en concreto, en el apartado con la lupa puedes escribir el nombre directamente.

No obstante, si no encuentras un determinado alimento por ninguna de las vías, puedes escanear su código QR para que la app lo identifique y lo muestre en pantalla rápidamente. Es una gozada la variedad que tiene la app para encontrar la comida para mascotas que quieras.

Aunque no lo creas, la barra lateral que posee la app cuenta con opciones interesantes. Aparte de poder visitar la página web de Sappi y sus correspondientes redes sociales, también te da la opción de ser un Sappier.

¿Y qué es eso? Es la manera que tiene Sappi de financiarse, ya que la aplicación no cuenta con anuncios. A través ese programa, contribuyes al proyecto con una cuota anual. A cambio, recibirás descuentos en alimentos y participarás en el desarrollo del proyecto. No podrás decir que no es una suculenta oferta.