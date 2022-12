Si eres un amante de TikTok es muy probable que en los últimos días te hayas estado encontrando con un montón de vídeos de gatos ofreciéndote dabloons o doblones, como también se les conoce. Si al igual que muchos, estás confundido por esto y no sabes que significa, no te preocupes, nos encargaremos de explicártelo.

Sin embargo, antes de empezar a explicarlo tenemos que explicar un poco sobre el origen del trend de los dabloons y su relación con ese curioso gato que no se cansa de aparecer en tu fyp. Así que sin mucho más que agregar, vamos a ello de inmediato.

¿Qué son exactamente los dabloons?

Empecemos por explicar de dónde viene la palabra “dabloon” o “doubloon”, traducido literalmente al español, significa doblones, como la vieja moneda de oro que utilizaban los antiguos comerciantes españoles. Pero este trend no tiene nada que ver con esa moneda todo nace por una imagen muy popular que probablemente ya te hayas encontrado.

Así es, la tierna imagen del gato con la pata extendida diciendo “te ofrezco 4 dabloons”, esta imagen vio sus inicios en Instagram hace ya algún tiempo, luego paso a Tumblr, hasta que eventualmente hallo su fama en TikTok. Dando inicio al trend de los dabloons, el cual se ha hecho muy popular como lo demuestra la etiqueta #dabloons que ha superado los mil millones de views en TikTok.

Usualmente, “obtendrás” estos dabloons con vídeos del gato que aparecerán de repente en tu fyp. Y ponemos obtendrás entre comillas, ya que los dabloons no son una verdadera moneda, no tienen ningún valor real y es solamente parte de un juego del cual no tienes mucho control, creado para entretener a los usuarios de TikTok.

Lo más impresionante de este trend, es que, aunque los dabloons no tienen ningún valor, muchas personas se han dado a la tarea de hacer hojas de cálculo con las cuentas de sus dabloons. Incluso hay rumores dentro de TikTok que dicen que los dabloons sufrirán pronto de una terrible inflación, por lo cual la gente debería guardarlos en bancos y si eso te parece loco, pues a nosotros también.

¿Cómo funcionan los dabloons?

La dinámica del juego es bastante sencilla, inicialmente los usuarios suelen encontrarse con vídeos del gato del que hablamos anteriormente, o algún otro gato en realidad, ofreciéndote una cantidad aleatoria de dabloons. Incluso habrá veces que el gato te dará tareas de la vida real que te harán ganar esta moneda ficticia, como tomar agua, hacer ejercicio, hablar con tus seres queridos, etc.

Igualmente, habrá veces en que los mismos gatos o algunos entes malvados te forzaran a gastar tus dabloons o sencillamente te los robaran, es como dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Hasta allí todo bien, es un juego sano y sencillo que muchas personas se han tomado la molestia de disfrutar, haciendo cuentas, inventando reglas y demás.

El único problema son los supuestos bancos o aplicaciones que te ofrecen guardar tus dabloons y llevar las cuentas de forma más fácil. TikTok no es ajeno a los problemas y más de una vez ha causado polémicas como con el caso del invisible body o la vez que se descubrió que espiaba a la gente que utiliza el navegador para entrar en la plataforma.

No creas en apps falsas que prometen guardar tus dabloons

No existe nada que se parezca a un banco de dabloons, recuerda que esto solo es un juego, un simple trend de TikTok, no es real, por ende, no existen los bancos de dabloons. La gran mayoría de personas que están ofreciendo este servicio solo lo están haciendo para hacer que descargues un APK o algún software malicioso.

La gran mayoría de estas apps de dabloons traen consigo algún virus que puede terminar dañando tu dispositivo o quebrantando tu privacidad así que es mejor evitarlas. Está bien disfrutar del trend de los dabloons, pero hazlo de forma segura, saca una hoja de cálculo y lleva una cuenta precisa de tus dabloons, solo no descargues ningún APK sospechoso.

Eso es todo por ahora sobre los dabloons de TikTok, esperamos que ahora entiendas un poco mejor el tema y no te sientas confundido cuando alguno de esos gatos te diga “hola viajero” y te ofrezca de su dinero falso. Si tienes alguna duda sobre este trend, no olvides dejarla en los comentarios.