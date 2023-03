Uno de los errores más comunes de WhatsApp es el signo de admiración de color rojo que puede aparecer en algunos mensajes que has enviado. ¿Has visto este signo de admiración rojo en WhatsApp y no sabes qué significa? Aquí te lo explicaremos con mucho detalle.

Generalmente, este signo de admiración de color rojo en WhatsApp aparece cuando un mensaje no pudo enviarse. De hecho, ni siquiera salió de tu dispositivo. Recuerda que cuando un mensaje es enviado sale un solo check de color gris, cuando el destinatario lo ha recibido sale el doble check gris y cuando lo ha leído el doble check se vuelve azul.

Si presionas este signo de exclamación te aparecerán las opciones que puedes tomar las cuales son: enviar de nuevo el mensaje o cancelar su envío. No obstante, Las razones por las que un mensaje de WhatsApp no llega a ser enviado son las siguientes:

Un problema de la aplicación.

Un fallo en la plataforma de WhatsApp.

Hay un problema con el archivo enviado en caso de que se trate de un mensaje con un archivo adjunto.

en caso de que se trate de un mensaje con un archivo adjunto. Problemas con tu conexión a Internet.

Las soluciones al problema del signo de admiración rojo de WhatsApp

Dependiendo de la causa del problema existen varias medidas que puedes tomar para que puedas solucionarlo. Las acciones que puedes tomar para solventar este fallo según lo que lo haya originado son las siguientes:

Revisa tu conexión a Internet, la causa más común del problema del signo de admiración rojo en WhatsApp

La causa más común de este problema suele ser algún fallo que te impide conectarte a Internet y por eso el mensaje no fue enviado. Así que revisa la conexión probando su puedes acceder a cualquier portal web desde el navegador o también puedes revisar otras aplicaciones para verificar si no tienes problemas de conexión a Internet. Si tu Internet se encuentra bien intenta con el resto de las alternativas que verás a continuación.

WhatsApp podría haber sufrido una caída en su plataforma

En caso de que no tengas problemas con tu conexión a Internet podría deberse a que WhatsApp tiene algún problema con su plataforma. Para asegurarte y verificar si esto es lo que está pasando comunícate con otra persona para saber si no está sucediéndole lo mismo o comprueba las noticias por Internet para saber si la app de mensajería de Meta está caída.

De darse ese caso no hay nada que puedas hacer más que esperar a que el equipo de Meta resuelva el problema. En esta publicación encontrarás más consejos para que sepas cómo verificar si WhatsApp está caído o si el del problema eres tú.

Actualiza la aplicación o reinstálala

Si no tienes problemas de conectividad a Internet y la plataforma de WhatsApp no está caída puede tratarse de un problema con la aplicación instalada en tu smartphone. En ese caso dirígete a Google Play para revisar si hay actualizaciones disponibles. Si no hay una actualización disponible puedes desinstalarla y reinstalarla de cero. Eso sí, no olvides hacer una copia de seguridad de todas las conversaciones y archivos guardados.

Si enviaste un archivo adjunto asegúrate de que el archivo no tiene errores

Si el signo de admiración rojo te aparece en un archivo adjunto y ya has descartado todas las potenciales causas ya mencionadas es posible que el problema sea del archivo y no la aplicación. Esto suele suceder porque el archivo puede tener errores que impiden su compresión para ser enviado.

Para verificar si estás frente a este problema, intenta enviar otro archivo de ese mismo tipo para que puedas saber si el problema lo tiene el archivo que intentaste enviar. También puedes intentar enviar el archivo como documento adjunto usando la opción de “Documentos”.

Por último, si en WhatsApp te ha aparecido el mensaje “No se pudo obtener tu info, vuelve a intentarlo” en esta publicación te explicamos cómo solucionarlo.