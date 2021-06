¿Quieres apoyar a tu equipo favorito de la Euro desde TikTok? Entonces podemos ayudarte. Aquí vas a ver cómo ponerte las camisetas de la Eurocopa con el filtro “Camiseta virtual” de TikTok. Este efecto acaba de llegar a la app y no te lo puedes perder por nada del mundo.

¿Te sueles liar con los filtros de esta red social? ¡Pues no te preocupes! Al igual que el efecto Cara cuadrada de TikTok, el filtro “Camiseta virtual” es muy fácil de usar.

Cómo encontrar el efecto Camiseta virtual en TikTok

Por si no lo sabías, te informamos que TikTok es patrocinador oficial de la Eurocopa. Es por eso que la app lanzó este filtro para que apoyaras en la red social a tu selección.

Ahora bien, como te comentamos más arriba, el efecto es bastante nuevo. Así que actualiza TikTok antes de buscar el filtro. Recuerda que no vas a poder ver los efectos que se acaban de añadir a la app si no descargas la última versión de TikTok. En caso de que no sepas hacerlo, entra en este artículo y descubre cómo actualizar apps de forma manual en Google Play.

Para encontrar el filtro “Camiseta virtual” en la app, sigue los pasos que vas a ver a continuación:

Abre TikTok y toca el botón “Tendencias” , es decir, el ícono de la lupa.

, es decir, el ícono de la lupa. Luego pincha sobre el recuadro “Buscar” .

. Copia las palabras “camiseta virtual” en el cuadro de búsqueda.

en el cuadro de búsqueda. Ahora pulsa el filtro “Camiseta virtual” en el apartado “Efectos”.

en el apartado “Efectos”. Aquí presiona el ícono de la cámara de color rojo .

. ¡Y listo! Ya vas a poder hacer tiktoks con este filtro.

Cómo usar el filtro Camiseta virtual para ponerte las camisetas de la Euro

¿Hiciste lo que te acabamos de comentar? Genial, ahora solo te falta hacer esto:

Selecciona el filtro en la pestaña “Efectos”.

en la pestaña “Efectos”. Enfoca tu cuerpo con la cámara trasera o frontal del móvil.

con la cámara trasera o frontal del móvil. En ese momento, va a aparecer la camiseta de la selección galesa sobre tu ropa. A su vez, verás 2 banderas de Gales en tu cara.

galesa sobre tu ropa. A su vez, verás 2 banderas de Gales en tu cara. Para cambiar el jersey predeterminado del efecto, desliza las banderas de los países hasta que encuentres al equipo que sigues en esta Euro.

hasta que encuentres al equipo que sigues en esta Euro. Después de esto, presiona el botón rojo para empezar a grabar tu tiktok.

para empezar a grabar tu tiktok. Cuando el vídeo esté listo, pincha el ícono de la palomita .

. Luego pulsa la opción “Siguiente” .

. Y en este menú toca el botón “Publicar” para así subir el vídeo a tu cuenta de TikTok.

¡Así puedes vestir la camiseta de tu selección favorita de la Eurocopa con este filtro de TikTok! ¿Qué país crees que va a ganar la Euro? Déjanos tu predicción del torneo en los comentarios.