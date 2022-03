Si estabas navegando por Facebook y te encontraste con un grupo que llamó tu atención, pues lo más lógico hubiera sido que te unas al mismo para poder compartir ideas, ver contenido y hablar con los miembros que están dentro del mismo.

En el 99% de los casos, unirse a un grupo no presenta ningún tipo de problema, pero hay ocasiones en las que Facebook “se pone de malas” y muestra un pequeño mensaje que puede llegar a irritar hasta la persona más tranquila, ¿qué mensaje? El siguiente: “No puedes unirte a grupos en este momento”.

Si llegaste hasta aquí buscando una solución, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. En esta nota te vamos a explicar por qué sucede esto, como así también qué es lo que tienes que hacer para poder unirte a grupos de Facebook sin ningún tipo de problema.

¿Por qué no puedes unirte a grupos de Facebook?

Según lo que explica Facebook, este mensaje aparece para limitar la frecuencia con la que los usuarios pueden hacer ciertas cosas en Facebook. El objetivo es evitar usos indebidos en la plataforma.

En otras palabras, si te uniste a más de 10 grupos de Facebook en un lapso no mayor a 1 o 2 horas, la red social impondrá una limitación sobre tu cuenta, traducción: no podrás unirte a grupos de Facebook por 1 o 2 días.

A diferencia de las soluciones que deben llevarse a cabo cuando no aparece el icono de Facebook Parejas, o bien no se muestra el icono de Facebook Gaming, aquí dependerás de la “buena fe” de los moderadores que trabajan en la red social.

Cuando te aparezca el mensaje que te indica que no puedes unirte a grupos de Facebook, deberás pinchar sobre “Expresar desacuerdo con la decisión” y poner lo siguiente:

“Me he unido a varios grupos de Facebook porque me parecieron interesantes. De ahora en más, me uniré solo a 2 o 3 grupos por día como máximo”.