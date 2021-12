La tecnología avanza y las necesidades de tu negocio también. Lo más probable es que, cuando empezaste con tu empresa, no necesitabas un programa para llevar la cuenta de todos tus contactos, proveedores y clientes. Sin embargo, ahora que has crecido se te hace más difícil mantener todo organizado. Pero no te preocupes, la solución es usar un CRM que te ayude a gestionar, monitorizar y controlar tus relaciones empresariales.

Por si no lo sabes, CRM son las siglas de «Customer Relationship Management», que en español vendría a ser «Gestión de Relaciones con el Cliente». Las aplicaciones CRM, por lo tanto, están destinadas a emprendedores, autónomos o empresarios que necesiten gestionar su negocio. ¿Necesitas una, pero no sabes cuál usar? A continuación te presentamos las 5 mejores.

Las 5 mejores apps CRM para la gestión de tu negocio

Aplicaciones CRM hay muchas en el mercado, aunque la verdad es que no todas son buenas. Por eso hemos decidido crear esta lista basándonos en nuestra experiencia con varias apps de este tipo y la valoración de los usuarios. Así que échale un ojo al siguiente listado, prueba el CRM gratis que prefieras y luego nos comentas qué te pareció.

Billage: la mejor de todas

La aplicación CRM más completa y fácil de usar de todas es sin dudas Billage. Una potente herramienta que te facilita enormemente las tareas de facturación, presupuestos, ventas, gestión de clientes, campañas comerciales, etc. Está bien organizada, pues se resume en tres apartados: facturación, CRM y gestión de proyectos.

Está diseñada para autónomos y PYMES, aunque la puede usar cualquier persona que desee ahorrar tiempo en este tipo de tareas para maximizar su productividad. Para los que ya tienen servicios de fiscalidad y contabilidad contratados, es ideal.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer con la app Billage:

Crear y enviar presupuestos y facturas , ¡cobra a tiempo!

, ¡cobra a tiempo! Llevar un registro de todos tus tickets para controlar tus gastos .

. Crear embudos de venta personalizados .

. Enviar mails sin salir de la app.

sin salir de la app. Sincronizar tu agenda con Google Calendario . También tiene integraciones con PayPal, Gmail, IMAP, Prestashop, Office 365, WooCommerce, Stripe, Zapier, etc.

. También tiene integraciones con PayPal, Gmail, IMAP, Prestashop, Office 365, WooCommerce, Stripe, Zapier, etc. Organizar tu equipo para tener flujos de trabajo optimizados con Control de tiempo y Tablero Kanban.

con Control de tiempo y Tablero Kanban. Almacenar documentos en la nube con copia de seguridad diaria.

con copia de seguridad diaria. Y mucho más…

Lo mejor es que puedes probar el CRM de Billage totalmente gratis. Así que dale una oportunidad sin miedo… después de todo, no te costará nada.

Google Contacts (o Contactos de Google) es uno de los programas de gestión de empresas más utilizados, pese a que no está considerado como tal porque es muy simple. Es básicamente una libreta de direcciones que está contenida en Gmail, así que si ya usas Gmail, te caerá como anillo al dedo. Te permite añadir toda la información que quieras de tus contactos y no requiere que instales otra app. Aparte, es gratuita.

Nutshell: una buena opción para las comunicaciones

Nutshell es una app CRM inteligente. Puede extraer todas tus conversaciones de Gmail y presentarte las cosas urgentes que tienes que hacer cada día. Además, es capaz de mostrarte información extra sobre tus contactos, como la hora y el tiempo que hace donde se encuentran, o incluso sus perfiles en redes sociales como Twitter. La verdad es que como servicio de automatización de marketing por correo electrónico funciona bastante bien.

Salesforce: de los más completos

El CRM de Salesforce es uno de los que más herramientas te ofrece. Sirve para ayudar a tus equipos de marketing, ventas, comercio y servicio a trabajar de forma organizada y eficiente, logrando así mantener a tus clientes contentos. Eso sí, para algunas cosas nos parece innecesariamente avanzado. Aparte, es de los más caros que hay. Pero por lo demás, es estupendo.

MS Dynamics: la solución de Microsoft

Este software de ERP y CRM desarrollado por Microsoft utiliza IA para que puedas comprender mejor a tus clientes, saber cuál es el mejor momento para enviar un mail y supervisar los canales de comunicación mejor que nunca. Tiene integración con LinkedIn, así como un núcleo centrado en la automatización de los procesos de venta.

¡Ya está! Usa la app CRM que más te guste para empezar a gestionar mejor tu negocio e incrementar tu productividad.