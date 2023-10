Xiaomi tiene una nueva capa de personalización que promete ser alucinante, aunque solamente nos haya adelantado unos pocos detalles de lo que está por venir. HyperOS se lanzará junto a los Xiaomi 14 antes de finalizar 2023 y poco a poco irá tomando el lugar de MIUI.

La compañía ya reveló la lista de dispositivos que recibirán esta capa de personalización para Android y ¡son más de 100 móviles y tablets! Ante esto, es muy probable que te pierdas buscando tu dispositivo en una lista tan extensa, pero tenemos una solución para este problema: conoce HyperOS Uptdater, una app para comprobar si tu Xiaomi, Redmi o POCO actualizará a HyperOS.

Una de las cosas que nos encanta de la comunidad de Android es que siempre está dispuesta a hacernos la vida más fácil. Ejemplo de ello es HyperOS Updater, una app creada por el equipo de Xiaomiui que te ayudará a saber si tu dispositivo recibirá HyperOS en un futuro. Su interfaz es realmente simple, pues no hay más que una sola pantalla donde encontrarás lo siguiente:

El modelo de tu dispositivo.

Una confirmación de si podrás actualizar o no a HyperOS .

. Otra confirmación sobre si tu móvil o tablet actualizará a Android 14 .

. Información sobre el firmware que tienes instalado .

. Tres botones para ir al tutorial de instalación de actualizaciones, repetir la verificación de actualizaciones e ir al canal de Telegram de Xiaomiui.

La aplicación es gratuita y está disponible para descargarla desde la Play Store, así que nada de qué preocuparse por instalar un APK. Eso sí, HyperOS Updater tiene algunos anuncios para rentabilizarse, pero son pequeños y no molestan en lo absoluto.

Es una herramienta realmente útil, pues no tendrás que andar buscando tu móvil o tablet en extensas listas para saber si se actualizará o no. Al fin y al cabo, Xiaomi planea llevar HyperOS a numerosos dispositivos, pero no todos podrán dar el salto porque no son aptos para ejecutarlo de forma fluida. Con esta app te libras de ese problema, solamente la descargas, la abres y obtendrás tu respuesta.

Por cierto, aunque HyperOS todavía no está disponible, sí que hay algunos APK de sus apps de sistema que ya se filtraron. ¿Quieres probarlas en tu Xiaomi?