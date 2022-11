Déjanos adivinar… ¿Acabas de revisar tu tarjeta SD y te has dado cuenta de que no están todas las fotos que tenías guardadas en ella? No te preocupes, afortunadamente existen muchas maneras recuperar fotos borradas de una tarjeta SD. Puedes hacerlo a través de CMD en Windows, aunque este método puede resultar complicado para personas inexpertas.

Sin embargo, hay una forma mucho más sencilla de recuperar fotos de la tarjeta SD y consiste en usar el programa Tenorshare 4DDiG. Enseguida te contamos todos los detalles.

No todas las tarjetas SD son iguales: tipos de tarjeta SD

Antes de ver cómo recuperar datos de la tarjeta SD, es importante que sepas que no todas las tarjetas SD son iguales. Existen distintos tipos de tarjetas SD que podríamos distinguir por su tamaño, capacidad, formato, velocidad y compatibilidad con dispositivos.

Pero primeramente, ¿qué es una tarjeta SD? SD son las siglas de Secure Digital y se refiere al tipo de memoria portátil que permite ampliar o añadir almacenamiento a dispositivos como móviles, cámaras fotográficas, tablets, consolas de videojuegos, portátiles, etc. Están disponibles en capacidades de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y hasta 2 TB. Además, puedes encontrarlas en tres tamaños diferentes:

SD : 32 x 24 mm.

: 32 x 24 mm. Mini SD : 21,5 x 20 mm.

: 21,5 x 20 mm. Micro SD: 11 x 15 mm.

Asimismo, existen cuatro formatos de memoria SD que básicamente limitan la cantidad de almacenamiento que pueden ofrecer: SD (2 GB o menos), SDHC (más de 2 GB y menos de 32 GB), SDXC (más de 32 GB y menos de 2 TB) y SDUC (más de 2 TB y menos de 128 TB), aunque este último aún no está disponible a nivel comercial.

También podríamos hablar de la clasificación por clases y bus de datos, características que influyen en la velocidad de escrituras de las tarjetas SD, pero eso ya daría para otro artículo. No obstante, cabe aclarar que en esencia todas las tarjetas SD funcionan de la misma manera y, por ende, no importa qué tipo de tarjeta SD tengas. Todas pueden eliminar o perder accidentalmente los datos que tienes guardados en ella. Así que veamos qué puedes hacer para recuperar fotos borradas de la memoria SD.

2 métodos para recuperar fotos de una tarjeta SD

Como mencionamos al inicio, existen muchas formas de recuperar fotos de una tarjeta SD. Esencialmente, hay dos maneras de hacerlo: con o sin programas de terceros. A continuación, te enseñamos ambas.

Usa un programa para recuperar fotos borradas de la memoria SD

El método más sencillo para recuperar fotos borradas de una tarjeta SD es descargar un programa que haga el trabajo por ti con solo pulsar un par de clics. Hay muchos programas para recuperar fotos borradas de una memoria SD en el mercado, pero particularmente recomendamos 4DDiG de Tenorshare. ¿Por qué? Porque es muy fácil de usar, recupera tus fotos borradas de forma rápida y ofrece las siguientes funciones:

Recupera todo tipo de imágenes : JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, WEBP, CRW, RGB, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR, WMF, RAW, SWF, SVG, RAF, DNG, ERF, ICO, DSC, etc.

: JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, WEBP, CRW, RGB, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR, WMF, RAW, SWF, SVG, RAF, DNG, ERF, ICO, DSC, etc. Recupera todo tipo de vídeos : AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, FLA, AMV, F4V, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, TS, VOB, MTS, DV, etc.

: AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, FLA, AMV, F4V, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, TS, VOB, MTS, DV, etc. También recupera audio, datos RAW y archivos de todo tipo : MP3, AIF/AIFF, M4A, WMA, WAW, APE, MID/MIDI, VQF, OGG, AAC, WAV, FLAC, DTS,MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX, 7Z, WAR, ZIP, EXE, 7zip, BZ2, ISO, IMG, TAR, GZ, TAZ, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, RTF, EPUB, PDF, CHM, CSV, TXT, DOTM, THMX, ect.

: MP3, AIF/AIFF, M4A, WMA, WAW, APE, MID/MIDI, VQF, OGG, AAC, WAV, FLAC, DTS,MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX, 7Z, WAR, ZIP, EXE, 7zip, BZ2, ISO, IMG, TAR, GZ, TAZ, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, RTF, EPUB, PDF, CHM, CSV, TXT, DOTM, THMX, ect. Recupera datos de archivos borrados, discos formateados, particiones perdidas y PC con fallos .

. Te da una vista previa gratis de las fotos y archivos que puede recuperar .

. Es compatible con Windows 11/10/8.1/8/7 y con los formatos de memoria NTFS, exFAT, y FAT16/FAT32.

y con los formatos de memoria NTFS, exFAT, y FAT16/FAT32. Permite recuperar datos perdidos o eliminados de SSD, HDD, tarjetas SD, memorias USB y mucho más.

Como verás, Tenorshare 4DDiG es un programa muy completo que no solo te servirá para recuperar fotos de la tarjeta SD. Ahora bien, ¿no sabes cómo usarla? Aquí abajo te dejamos el paso a paso.

Cómo recuperar fotos borradas de tu tarjeta SD con 4DDiG

Inserta la tarjeta SD en el PC o portátil donde tengas el programa de recuperación de datos.

en el PC o portátil donde tengas el programa de recuperación de datos. Ahora, abre Tenorshare 4DDiG en tu PC.

en tu PC. Selecciona la tarjeta SD en el programa.

en el programa. Escanea la tarjeta SD y espera a que termine. Normalmente, tarda entre 2 y 5 minutos, aunque todo depende del tamaño de la tarjeta SD.

y espera a que termine. Normalmente, tarda entre 2 y 5 minutos, aunque todo depende del tamaño de la tarjeta SD. Seguidamente, verás una vista previa de todas las fotos recuperables. Elige las que quieres recuperar y presiona el botón Recuperar .

. Por último, selecciona una ubicación en tu PC donde quieres guardar las fotos recuperadas .

. ¡Listo! Ya tienes de vuelta todas las fotos que creías que habías perdido.

Pasos para recuperar fotos borradas en tu PC 1 de 3

Recupera las fotos borradas de la tarjeta SD por medio de CMD

Una manera de recuperar las fotos borradas de la tarjeta SD sin usar aplicaciones de terceros consiste en utilizar el Símbolo de sistema de Windows o CMD. ¿Cómo? De la siguiente manera:

Inserta la tarjeta SD en el PC.

en el PC. Toca el botón de búsqueda de Windows, escribe CMD y pulsa Enter.

y pulsa Enter. Introduce chkdsk X: /f (sustituye la X por la letra que el sistema asignó a tu tarjeta SD) y pulsa Enter.

(sustituye la X por la letra que el sistema asignó a tu tarjeta SD) y pulsa Enter. También puede utilizar el comando attrib para restaurar los archivos perdidos:

attrib -h -r -a -s NOMBRE DEL ARCHIVO.

El problema de este método es que solo sirve para recuperar archivos corruptos, y no funciona con la restauración de datos borrados. En otras palabras, no recuperará todas las fotos borradas de tu tarjeta SD. Además, si introduces un comando indebido en esta ventana, podrías terminar dañando tu PC.

¿Cuál es el mejor método para recuperar fotos borradas en tu tarjeta SD?

Definitivamente, la manera más sencilla y efectiva de recuperar fotos borradas de una tarjeta SD es a través de un programa que sea capaz de escanear la memoria y encontrar los archivos eliminados, como Tenorshare 4DDiG. Con este programa hemos logrado recuperar fotos borradas que ya dábamos por pérdidas en pocos pasos y sin complicaciones.

Los métodos que implican el uso de comandos en PC pueden resultar útiles en escenarios específicos, sobre todo porque son 100 % gratuitos, pero para el usuario promedio resultarán muy complicados e inefectivos si no entienden muy bien qué están haciendo. Pero coméntanos… ¿cuál te ha parecido la mejor manera de recuperar fotos borradas en tu tarjeta SD?